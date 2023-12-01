В Новосибирске возникли адские пробки — перекрыт Димитровский мост

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Новосибирцы сообщают о большом количестве автомобилей ДПС в центре города. Говорят и про кортеж военных машин с мигалками.
«С утра не дают парковаться на Красном проспекте. И не пускают фуры в город», — указано в паблике «Ленинский район | Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Среди новосибирцев уже ходят слухи о визите в областную столицу высокопоставленного гостя. Им вполне может быть министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«У Валерия Николаевича был намечен визит в Новосибирск в начале декабря. Основной целью является осмотр территории под новое здание ГПНТБ СО РАН», — сообщил источник Atas. Info.
На момент написания материала пробки в городе не уменьшились.