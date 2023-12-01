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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В центре города образовались пробки

В Новосибирске возникли адские пробки — перекрыт Димитровский мост

1 декабря 2023, 10:49
Фото: 2GIS
В центре города образовались пробки

В Новосибирске возникли семибалльные пробки в центре города

В Новосибирске к концу рабочего дня образовались пробки. Горожане сообщают о заторах из-за перекрытия Димитровского моста.

Новосибирцы сообщают о большом количестве автомобилей ДПС в центре города. Говорят и про кортеж военных машин с мигалками.

«С утра не дают парковаться на Красном проспекте. И не пускают фуры в город», — указано в паблике «Ленинский район | Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
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Среди новосибирцев уже ходят слухи о визите в областную столицу высокопоставленного гостя. Им вполне может быть министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«У Валерия Николаевича был намечен визит в Новосибирск в начале декабря. Основной целью является осмотр территории под новое здание ГПНТБ СО РАН», — сообщил источник Atas. Info.

На момент написания материала пробки в городе не уменьшились.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Соцсети#Александр Ляхов
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