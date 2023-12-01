В парках Новосибирска на новогодние праздники установят бесплатные уборные

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Мэрия Новосибирска анонсировала решение многолетней проблемы отсутствия бесплатных туалетов в местах массовых гуляний горожан.
«К Новому году в каждом парке, при наличии платных, появятся и бесплатные туалеты. То, о чем мы с Анной Васильевной (Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, прим.ред.) говорили с начала лета, мы довели эту программу до разумной точки. Теперь каждый горожанин сможет найти бесплатное место», — заявила начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева в пресс-центре агентства ТАСС.
Вероятно, речь идет о мобильных кабинках биотуалетов, которые обычно выставляют на улицы во время больших городских публичных мероприятий. Как долго бесплатные уборные простоят в парках, Ирина Соловьева не уточнила.