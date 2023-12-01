atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Самолет вернулся в Новосибирск

Вылетевший из Новосибирска самолет в Талакан вернулся из-за неисправности

1 декабря 2023, 04:06
Фото: atas.info
Самолет вернулся в Новосибирск
Самолет Superjet-100, вылетевший из Новосибирска в Талакан, вернулся из-за технической неисправности, о чем сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратур.

Из-за технической неисправности пассажирский самолет Superjet-100 компании «ИрАэро», вылетевший 1 декабря в 8 часов утра из аэропорта Толмачево в Талакан (Якутия), вернулся обратно в Новосибирск.

В связи с этим инцидентом самолет временно отстранят от полетов, а 89 пассажиров отправятся в Талакан на другом рейсе.

Транспортная прокуратура в Новосибирске проводит контрольные мероприятия для защиты прав пассажиров и обеспечения получения ими необходимых услуг при задержке этого рейса.

«Может год простоять»: судьба самолета, севшего в поле под Новосибирском, не решена
Узнать подробнее
Читайте также:
Самолет из Новосибирска совершил экстренную посадку в ЧелябинскеСамолет в Новосибирск не смог вовремя улететь из Стамбула из-за наглости пассажировПассажиры севшего на поле под Новосибирском самолета получили свыше 15 млн рублей
#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Самолет#Эмилия Губарева#Пассажиры
Подпишитесь
«Наследники» Гусинобродской барахолки хотят строить жилье и снести один ТЦ
Сегодня, 04:29
Сколько жилья хотят построить на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
30 ноября, 04:37
Будет ажиотаж: в Новосибирск мчит поезд Деда Мороза — год назад к нему была очередь
30 ноября, 23:38
Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»
30 ноября, 06:02
Названа причина внезапной отмены концерта рок-группы «Алиса» в Новосибирске
Сегодня, 01:50
Стало известно, когда откроется новый магазин ушедшего бренда IKEA в Новосибирске
Сегодня, 01:22