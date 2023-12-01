Вылетевший из Новосибирска самолет в Талакан вернулся из-за неисправности

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Из-за технической неисправности пассажирский самолет Superjet-100 компании «ИрАэро», вылетевший 1 декабря в 8 часов утра из аэропорта Толмачево в Талакан (Якутия), вернулся обратно в Новосибирск.
В связи с этим инцидентом самолет временно отстранят от полетов, а 89 пассажиров отправятся в Талакан на другом рейсе.
Транспортная прокуратура в Новосибирске проводит контрольные мероприятия для защиты прав пассажиров и обеспечения получения ими необходимых услуг при задержке этого рейса.