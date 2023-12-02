Астрофотограф Алексей Поляков запечатлел красные облака в небе над Новосибирском

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Updated Сегодня, 02:52
В Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков сделал удивительные снимки ночного неба. На фотографиях можно увидеть красные облака, которые выглядят очень необычно и захватывающе.
Поляков опубликовал четыре фотографии в социальных сетях. Облака на снимках имеют ярко-красный цвет, который плавно переходит в более темные оттенки. Между этими красными облаками проступает обычное небо.
Ранее астрофотограф поделился другими интересными снимками. Он сфотографировал туманность Ориона при помощи Samyang135mm и планетной камеры ZWO ASI662.