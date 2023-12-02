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Красивое небо снял фотограф

Астрофотограф Алексей Поляков запечатлел красные облака в небе над Новосибирском

2 декабря 2023, 02:50
Фото: 1MI
Красивое небо снял фотограф
Астрофотограф Поляков снял впечатляющие красные облака в небе над Новосибирском, поделившись результатами в социальных сетях со своими подписчиками.

В Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков сделал удивительные снимки ночного неба. На фотографиях можно увидеть красные облака, которые выглядят очень необычно и захватывающе.

Поляков опубликовал четыре фотографии в социальных сетях. Облака на снимках имеют ярко-красный цвет, который плавно переходит в более темные оттенки. Между этими красными облаками проступает обычное небо.

Ранее астрофотограф поделился другими интересными снимками. Он сфотографировал туманность Ориона при помощи Samyang135mm и планетной камеры ZWO ASI662.

Туманность Ориона снял астрофотограф из Новосибирска Поляков
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#Новосибирск#Фото#Фотография#Небо#Эмилия Губарева#Облака
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