Более 600 жителей Сахалина освоили новую профессию с нацпроектом «Демография»

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» жителям Сахалинской области предоставляют возможность бесплатно освоить новую профессию с дальнейшим трудоустройством. Сегодня более 160 островитян проходят обучение по востребованным специальностям, в числе которых такие, как повар, бухгалтер, кондитер, парикмахер, застройщик и другие. К процессу привлекли учреждения среднего профессионального образования региона, в том числе Сахалинский техникум сервиса. В рамках обучающего курса опытные педагоги учат слушателей основам дела.