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Инициативную группу горожан поддержали справедливороссы

Для маленьких жителей Новосибирской области установят зимнюю горку

2 декабря 2023, 03:30
Фото: СРЗП в НСО
Инициативную группу горожан поддержали справедливороссы

В Новосибирске инициативная группа жителей добилась установки зимней горки

В Барабинске дети смогут скатиться с зимней горки. Это стало возможным благодаря сбору денег неравнодушными горожанами.

Как сообщили в отделении политической партии «Справедливая Россия — За Правду!», инициативной группой жителей был создан специальный чат, в котором велся постоянный отчет о пополнении благотворительного фонда. На постройку зимней горки было выделено 456 тысяч рублей.

Общественная акция была поддержана депутатом Госдумы Александром Аксененко, депутатом города Барабинска Константином Терещенко и индивидуальным предпринимателем Александром Кривошеевым.

После изучения коммерческих предложений барабинцы отдали предпочтение горке с двумя скатами за 359 тысяч рублей. В ближайшее время ее планируют установить в городе.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Зима#Горки#Александр Ляхов
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