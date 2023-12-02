Для маленьких жителей Новосибирской области установят зимнюю горку

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Как сообщили в отделении политической партии «Справедливая Россия — За Правду!», инициативной группой жителей был создан специальный чат, в котором велся постоянный отчет о пополнении благотворительного фонда. На постройку зимней горки было выделено 456 тысяч рублей.
Общественная акция была поддержана депутатом Госдумы Александром Аксененко, депутатом города Барабинска Константином Терещенко и индивидуальным предпринимателем Александром Кривошеевым.
После изучения коммерческих предложений барабинцы отдали предпочтение горке с двумя скатами за 359 тысяч рублей. В ближайшее время ее планируют установить в городе.