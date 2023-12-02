Дмитрий Медведев поддержал идею жительницы Новосибирска о ранней пенсии для физруков

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как сообщает ТАСС, сотрудница одного из дошкольных учреждений Новосибирска Оксана Бекетова рассказала, что работает инструктором по физической культуре более четырнадцати лет, но не может выйти на пенсию досрочно, так как не является педагогом по статусу. «Мы тоже являемся участниками образовательной деятельности. Просим решить проблему», — обратилась сибирячка.
Дмитрий Медведев подтвердил, что особой разницы в статусе нет и инструкторы по физкультуре исполняют педагогические функции. В 2000-е годы было принято специальное постановление с перечнем лиц, имеющих право на досрочную пенсию.
«Чтобы решить проблему, нужно дополнить это постановление. Я считаю, что это справедливо. Ваш труд является таким же сложным и ответственным, как и работа воспитателей в детском саду», — заявил председатель «Единой России».
Главе партийной комиссии по работе с обращениями граждан Анне Кузнецовой поручено направить соответствующие запросы в Минтруд, Минэкономразвития и Минпросвещения.