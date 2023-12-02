Дмитрий Медведев поддержал идею жительницы Новосибирска о ранней пенсии для физруков

Как сообщает ТАСС, сотрудница одного из дошкольных учреждений Новосибирска Оксана Бекетова рассказала, что работает инструктором по физической культуре более четырнадцати лет, но не может выйти на пенсию досрочно, так как не является педагогом по статусу. «Мы тоже являемся участниками образовательной деятельности. Просим решить проблему», — обратилась сибирячка.