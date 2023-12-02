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Дмитрий Медведев одобрил идею жительницы Новосибирска

Дмитрий Медведев поддержал идею жительницы Новосибирска о ранней пенсии для физруков

2 декабря 2023, 07:59
Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress
Дмитрий Медведев одобрил идею жительницы Новосибирска

В Новосибирске Медведев одобрил досрочный выход на пенсию физруков в детсадах

1 декабря зампред Совета Безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел прием граждан, посвященный 22-летней годовщине образования политической партии. Во время мероприятия была одобрена идея жительницы Новосибирска о досрочном выходе на пенсию физинструкторов в детских садах.

Как сообщает ТАСС, сотрудница одного из дошкольных учреждений Новосибирска Оксана Бекетова рассказала, что работает инструктором по физической культуре более четырнадцати лет, но не может выйти на пенсию досрочно, так как не является педагогом по статусу. «Мы тоже являемся участниками образовательной деятельности. Просим решить проблему», — обратилась сибирячка.

 

Дмитрий Медведев подтвердил, что особой разницы в статусе нет и инструкторы по физкультуре исполняют педагогические функции. В 2000-е годы было принято специальное постановление с перечнем лиц, имеющих право на досрочную пенсию.

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«Чтобы решить проблему, нужно дополнить это постановление. Я считаю, что это справедливо. Ваш труд является таким же сложным и ответственным, как и работа воспитателей в детском саду», — заявил председатель «Единой России».

Главе партийной комиссии по работе с обращениями граждан Анне Кузнецовой поручено направить соответствующие запросы в Минтруд, Минэкономразвития и Минпросвещения.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Детский сад#Пенсия#Александр Ляхов
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