Двум автобусам в Новосибирске изменят маршрут

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Изменения коснутся автобусных маршрутов №28 и 97, действующих в Калининском районе. Они начнут действовать с 4 декабря.
Как сообщили в мэрии Новосибирска, из рейса маршрута №28 исключается улица Тюленина (улица Земнухова — остановочный пункт «Улица Тюленина») и добавится участок до Красного Проспекта и улицы Мясниковой. Автобус будет доезжать до школы №211, а рейс сменит название на «Пригородный простор — ЖК „Северная корона“.
Из рейса маршрута №97 исключаются улицы Тюленина, Красный проспект и безымянный проезд от улицы Мясниковой до остановки «Автопорт „Калининский“. Вместо этого добавится участок улицы Гребенщикова от улицы Тюленина до улицы Мясниковой. Рейс будет называться „Цветущая Плющиха –ЖК „Северная корона“.