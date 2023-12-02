Двум автобусам в Новосибирске изменят маршрут

Как сообщили в мэрии Новосибирска, из рейса маршрута №28 исключается улица Тюленина (улица Земнухова — остановочный пункт «Улица Тюленина») и добавится участок до Красного Проспекта и улицы Мясниковой. Автобус будет доезжать до школы №211, а рейс сменит название на «Пригородный простор — ЖК „Северная корона“.