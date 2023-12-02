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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

Автобусам скорректируют направление

Двум автобусам в Новосибирске изменят маршрут

2 декабря 2023, 10:09
Фото: 1MI
Автобусам скорректируют направление

В Новосибирске два автобусных маршрута поменяют движение

Два автобусных маршрута в Новосибирске изменят направление. Также переименуют название рейса.

Изменения коснутся автобусных маршрутов №28 и 97, действующих в Калининском районе. Они начнут действовать с 4 декабря.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, из рейса маршрута №28 исключается улица Тюленина (улица Земнухова — остановочный пункт «Улица Тюленина») и добавится участок до Красного Проспекта и улицы Мясниковой. Автобус будет доезжать до школы №211, а рейс сменит название на «Пригородный простор — ЖК „Северная корона“.

Из рейса маршрута №97 исключаются улицы Тюленина, Красный проспект и безымянный проезд от улицы Мясниковой до остановки «Автопорт „Калининский“. Вместо этого добавится участок улицы Гребенщикова от улицы Тюленина до улицы Мясниковой. Рейс будет называться „Цветущая Плющиха –ЖК „Северная корона“.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Автобус#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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