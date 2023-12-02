Фейковые сайты мошенников по продаже елок на Новый год появились в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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В Новосибирске в последнее время мошенники активно используют поддельные сайты для продажи новогодних ёлок. Они создают фейковые страницы, которые очень похожи на сайты реальных компаний, занимающихся продажей декораций и елок. Из-за повышенного спроса на эту продукцию в декабре, обманутые покупатели часто не обращают внимание на то, что попали на подделку.
Мошенники используют стандартную схему: они копируют дизайн и информацию с сайтов настоящих компаний и привлекают клиентов. Покупатели переводят деньги на карты физических лиц без подозрений. Когда им не приходит товар, они начинают требовать возврат денег у реальных компаний, владельцы которых ничего не подозревают.
Одна из компаний, «Ёлка Тренд», обнаружила, что их сайт был скопирован и создан фейковый сайт. Директор компании отметила, что если внимательно посмотреть, можно заметить грубые ошибки и некачественное выполнение фейковых страниц, пишет BFM-Новосибирск.
Представители «Ёлка Тренд» обратились в полицию и к хостинг-провайдеру, чтобы пресечь подобные действия. Они призвали покупателей быть осторожными и не доверять всему, что видят в интернете. Советуют изучать сайты, читать отзывы, звонить по указанным номерам телефонов и задавать вопросы, а также запрашивать реквизиты до того, как совершать покупку.