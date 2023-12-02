Фейковые сайты мошенников по продаже елок на Новый год появились в Новосибирске

В Новосибирске в последнее время мошенники активно используют поддельные сайты для продажи новогодних ёлок. Они создают фейковые страницы, которые очень похожи на сайты реальных компаний, занимающихся продажей декораций и елок. Из-за повышенного спроса на эту продукцию в декабре, обманутые покупатели часто не обращают внимание на то, что попали на подделку.