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Елки продают мошенники

Фейковые сайты мошенников по продаже елок на Новый год появились в Новосибирске

2 декабря 2023, 02:30
Фото: 1MI
Елки продают мошенники
Мошенники используют поддельные сайты для продажи новогодних ёлок в Новосибирске, обманывая покупателей.

В Новосибирске в последнее время мошенники активно используют поддельные сайты для продажи новогодних ёлок. Они создают фейковые страницы, которые очень похожи на сайты реальных компаний, занимающихся продажей декораций и елок. Из-за повышенного спроса на эту продукцию в декабре, обманутые покупатели часто не обращают внимание на то, что попали на подделку.

Мошенники используют стандартную схему: они копируют дизайн и информацию с сайтов настоящих компаний и привлекают клиентов. Покупатели переводят деньги на карты физических лиц без подозрений. Когда им не приходит товар, они начинают требовать возврат денег у реальных компаний, владельцы которых ничего не подозревают.

Одна из компаний, «Ёлка Тренд», обнаружила, что их сайт был скопирован и создан фейковый сайт. Директор компании отметила, что если внимательно посмотреть, можно заметить грубые ошибки и некачественное выполнение фейковых страниц, пишет BFM-Новосибирск.

Представители «Ёлка Тренд» обратились в полицию и к хостинг-провайдеру, чтобы пресечь подобные действия. Они призвали покупателей быть осторожными и не доверять всему, что видят в интернете. Советуют изучать сайты, читать отзывы, звонить по указанным номерам телефонов и задавать вопросы, а также запрашивать реквизиты до того, как совершать покупку.

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