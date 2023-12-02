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Published Сегодня, 02:45

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Updated Сегодня, 02:47

Метро будет работать до поздна

График работы метро в новогоднюю ночь стал известен в Новосибирске

2 декабря 2023, 02:45
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Метро будет работать до поздна

Метро в Новосибирске будет работать до 3 часов ночи в новогоднюю ночь

Метро в Новосибирске будет работать до 3 часов ночи в новогоднюю ночь, чтобы люди могли уехать домой после праздничных мероприятий.

В Новосибирске в новогоднюю ночь метро будет работать до 3 часов ночи. Такую информацию сообщила вице-мэр Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС.

Она подчеркнула, что с метрополитеном уже достигнуто соглашение об этом, чтобы жители города могли вернуться домой после праздничных мероприятий в Театральном сквере.

Напомним, что в Новосибирске хотят повысить стоимость проезда в метро до 35 рублей. Билеты подорожают с 23 декабря.

Стоимость проезда в новосибирском метро намерены поднять до 35 рублей
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