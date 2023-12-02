График работы метро в новогоднюю ночь стал известен в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 02:47
В Новосибирске в новогоднюю ночь метро будет работать до 3 часов ночи. Такую информацию сообщила вице-мэр Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС.
Она подчеркнула, что с метрополитеном уже достигнуто соглашение об этом, чтобы жители города могли вернуться домой после праздничных мероприятий в Театральном сквере.
Напомним, что в Новосибирске хотят повысить стоимость проезда в метро до 35 рублей. Билеты подорожают с 23 декабря.