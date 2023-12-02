На время шествия игрушек в Новосибирске перекроют Красный проспект

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Во время новогодних каникул в Новосибирске планируется провести шествие новогодних игрушек на площади Ленина. Об этом информировала заместитель мэра Анна Терешкова через свой Telegram-канал.
Мероприятие запланировано на 3 января, и на время его проведения будет временно закрыта дорога от киноконцертного комплекса имени В. В. Маяковского до улицы Красный проспект.
После шествия артисты и Деды Морозы из восьми регионов России, которые будут переодеты в игрушки, представят спектакль.