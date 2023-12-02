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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

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Updated Сегодня, 03:55

Улицу перекроют

На время шествия игрушек в Новосибирске перекроют Красный проспект

2 декабря 2023, 03:53
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Улицу перекроют
В Новосибирске 3 января будет перекрыт Красный проспект для проведения шествия новогодних игрушек на площади Ленина.

Во время новогодних каникул в Новосибирске планируется провести шествие новогодних игрушек на площади Ленина. Об этом информировала заместитель мэра Анна Терешкова через свой Telegram-канал.

Мероприятие запланировано на 3 января, и на время его проведения будет временно закрыта дорога от киноконцертного комплекса имени В. В. Маяковского до улицы Красный проспект.

После шествия артисты и Деды Морозы из восьми регионов России, которые будут переодеты в игрушки, представят спектакль.

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#Новосибирск#Дорога#Эмилия Губарева#Шествие#Красный проспект#Игрушки
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