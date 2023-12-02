Новый год к нам мчится: Дед Мороз приехал в Новосибирск и подарил детям праздник

Встречают Деда Мороза и его спутников новосибирцы на первой платформе вокзала. Температура воздуха сегодня всего -3 градуса, а снег выпал лишь накануне. Погода сильно отличается от той, которая была во время прошлогоднего визита 24 ноября. Тогда толпа горожан ожидала в мороз -25 градусов. На улицах были высокие сугробы.