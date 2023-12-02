Новый год к нам мчится: Дед Мороз приехал в Новосибирск и подарил детям праздник

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
С утра пассажиров вокзала Новосибирск-Главный удивляет необычная надпись на информационном табло. На поезде №2024 в город должен приехать рейс под названием «Дед Мороз».
Для собравшихся здесь с самого утра это не новость. Многие новосибирцы давно ждут прибытия поезда одного из главных символа Нового Года. Новосибирск станет 26-м городом, куда заглянет дедушка. Он поздравит маленьких горожан с наступающим праздником и проведет праздничную программу.
Встречают Деда Мороза и его спутников новосибирцы на первой платформе вокзала. Температура воздуха сегодня всего -3 градуса, а снег выпал лишь накануне. Погода сильно отличается от той, которая была во время прошлогоднего визита 24 ноября. Тогда толпа горожан ожидала в мороз -25 градусов. На улицах были высокие сугробы.
Пока все ждут приезда Дедушки, можно купить сладкие сувениры и открытки в палатках. Цены не сильно «кусачие». Имбирные пряники обойдутся в 280 рублей, леденцы и шоколадные угощения на палочке — 100-150 рублей.
Желающий посмотреть на новогоднее представление так много, что на платформе становится тесно. Некоторые зрители размещаются на пешеходном мосту над железнодорожными путями.
Расписанный праздничными рисунками поезд прибывает из Омска на станцию к 11:20. Состав передвигается на паровой тяге. Машинист поддаёт пар — смотрится очень эффектно.
Гостей на мероприятии много. Все пытаются прорваться как можно ближе к небольшой сцене посреди перрона. Из-за этого в толпе возникает давка. Многие посетители предпочитают уйти, не дожидаясь Деда Мороза.
Играет весёлая музыка. Дым от поезда заполняет всю платформу. Дети рассматривают причудливый состав, расписанный мультяшными персонажами, снежинками, украшенный гирляндами и цветными фонариками.
Когда вагоны останавливаются, из центрального выходит Дедушка Мороз — его встречают бурными аплодисментами. Вместе с ним приехали Снегурочка, Дед Трескун, Тетушка Аушка и Лесовичок. Из-за большой толпы торжественный момент выхода из поезда даже не удается поймать на камеру: родители сажают детей на плечи, чтобы те хоть что-то увидели.
Дедушка с небольшой сцены поздравляет сибиряков с наступающим праздником. Правда, подойти к нему нельзя. Ажиотаж большой, из-за чего пришлось выставить ограждения, чтобы шустрые дети не сбили Деда Мороза с ног.
После поздравлений проходит бесплатная программа. Ее может посетить каждый желающий.
Помощники Деда Мороза открывают необычный, волшебный сундучок, который слышит все загаданные желания. Дедушка обещает: каждое обязательно сбудется в 2024 году.
В перерывах аниматоры в ярких костюмах развлекают детей, танцуют с ними и фотографируются.
Мероприятие заинтересовало не только детей, но и взрослых. Люди постарше тоже активно принимают участие в общем веселье. Даже забираются на ограждения, чтобы увидеть происходящее на сцене.
Также в поезде Деда Мороза проходит платная программа. Билеты на нее можно было купить заранее — стоимость одного составляет 1 950 и более рублей. Для гостей в поезде работает сувенирная лавка и вагон-ресторан. Также новинка этого года — вагон-театр, в котором зрителям показывают кукольное представление.
Программа также проходит внутри железнодорожного вокзала. Для новосибирцев открыты развлекательные площадки, фотозоны, а также работают мастер-классы.
Поезд Деда Мороза пробудет в Новосибирске до 16:50. Его следующий пункт назначения — Томск.
За всё время поезд Деда Мороза посетит 84 города. Он проедет огромное расстояние от европейской части России до Дальнего Востока.