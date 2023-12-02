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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Дед Мороз прибыл в Новосибирск 2 декабря

Новый год к нам мчится: Дед Мороз приехал в Новосибирск и подарил детям праздник

2 декабря 2023, 06:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дед Мороз прибыл в Новосибирск 2 декабря

Поезд Деда Мороза встретили в Новосибирске 2 декабря

Настоящую новогоднюю сказку привезли в Новосибирск прямиком из Великого Устюга. 2 декабря в город приехал поезд Деда Мороза. Увидеть его собрались сотни детей и их родителей. Как встретили главного волшебника страны — в репортаже Atas.Info.

С утра пассажиров вокзала Новосибирск-Главный удивляет необычная надпись на информационном табло. На поезде №2024 в город должен приехать рейс под названием «Дед Мороз».

Так выглядело табло на вокзале с утраТак выглядело табло на вокзале с утра
Так выглядело табло на вокзале с утра
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Для собравшихся здесь с самого утра это не новость. Многие новосибирцы давно ждут прибытия поезда одного из главных символа Нового Года. Новосибирск станет 26-м городом, куда заглянет дедушка. Он поздравит маленьких горожан с наступающим праздником и проведет праздничную программу.

Вся платформа напоминала о прибытии поезда Деда МорозаВся платформа напоминала о прибытии поезда Деда Мороза
Вся платформа напоминала о прибытии поезда Деда Мороза
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Встречают Деда Мороза и его спутников новосибирцы на первой платформе вокзала. Температура воздуха сегодня всего -3 градуса, а снег выпал лишь накануне. Погода сильно отличается от той, которая была во время прошлогоднего визита 24 ноября. Тогда толпа горожан ожидала в мороз -25 градусов. На улицах были высокие сугробы.

Люди на перроне начали собираться за два часа до началаЛюди на перроне начали собираться за два часа до начала
На платформе был ажиотажНа платформе был ажиотаж
Люди на перроне начали собираться за два часа до начала
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Пока все ждут приезда Дедушки, можно купить сладкие сувениры и открытки в палатках. Цены не сильно «кусачие». Имбирные пряники обойдутся в 280 рублей, леденцы и шоколадные угощения на палочке — 100-150 рублей.

В новогодних лавках можно было купить сладкие сувенирыВ новогодних лавках можно было купить сладкие сувениры
Дети клянчили у родителей вкусностиДети клянчили у родителей вкусности
В новогодних лавках можно было купить сладкие сувениры
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Желающий посмотреть на новогоднее представление так много, что на платформе становится тесно. Некоторые зрители размещаются на пешеходном мосту над железнодорожными путями.

Зрители собрались даже на мостуЗрители собрались даже на мосту
Зрители собрались даже на мосту
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Расписанный праздничными рисунками поезд прибывает из Омска на станцию к 11:20. Состав передвигается на паровой тяге. Машинист поддаёт пар — смотрится очень эффектно.

Поезд не задерживается и прибывает к 11:20Поезд не задерживается и прибывает к 11:20
От поезда валит столб дымаОт поезда валит столб дыма
Поезд не задерживается и прибывает к 11:20
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Гостей на мероприятии много. Все пытаются прорваться как можно ближе к небольшой сцене посреди перрона. Из-за этого в толпе возникает давка. Многие посетители предпочитают уйти, не дожидаясь Деда Мороза.

Зрителей пришлось отгородитьЗрителей пришлось отгородить
Зрителей пришлось отгородитьЗрителей пришлось отгородить
Зрителей пришлось отгородить
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Играет весёлая музыка. Дым от поезда заполняет всю платформу. Дети рассматривают причудливый состав, расписанный мультяшными персонажами, снежинками, украшенный гирляндами и цветными фонариками.

Поезд украшен рисунками и гирляндамиПоезд украшен рисунками и гирляндами
Поезд украшен рисунками и гирляндамиПоезд украшен рисунками и гирляндами
Поезд украшен рисунками и гирляндамиПоезд украшен рисунками и гирляндами
Поезд украшен рисунками и гирляндамиПоезд украшен рисунками и гирляндами
Поезд украшен рисунками и гирляндами
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Когда вагоны останавливаются, из центрального выходит Дедушка Мороз — его встречают бурными аплодисментами. Вместе с ним приехали Снегурочка, Дед Трескун, Тетушка Аушка и Лесовичок. Из-за большой толпы торжественный момент выхода из поезда даже не удается поймать на камеру: родители сажают детей на плечи, чтобы те хоть что-то увидели.

Дети в нетерпении от встречи с Дедом МорозомДети в нетерпении от встречи с Дедом Морозом
Дети в нетерпении от встречи с Дедом МорозомДети в нетерпении от встречи с Дедом Морозом
Дети в нетерпении от встречи с Дедом Морозом
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Артисты, Дед Мороз и Снегурочка выступали на мини-сценеАртисты, Дед Мороз и Снегурочка выступали на мини-сцене
Артисты, Дед Мороз и Снегурочка выступали на мини-сценеАртисты, Дед Мороз и Снегурочка выступали на мини-сцене
Артисты, Дед Мороз и Снегурочка выступали на мини-сцене
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Дедушка с небольшой сцены поздравляет сибиряков с наступающим праздником. Правда, подойти к нему нельзя. Ажиотаж большой, из-за чего пришлось выставить ограждения, чтобы шустрые дети не сбили Деда Мороза с ног.

Дед Мороз поздравляет новосибирцевДед Мороз поздравляет новосибирцев
Собравшиеся в восторге от визита ДедушкиСобравшиеся в восторге от визита Дедушки
Дед Мороз поздравляет новосибирцев
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

После поздравлений проходит бесплатная программа. Ее может посетить каждый желающий.

Яркое представление проходит для сибиряковЯркое представление проходит для сибиряков
Яркое представление проходит для сибиряковЯркое представление проходит для сибиряков
Яркое представление проходит для сибиряковЯркое представление проходит для сибиряков
Яркое представление проходит для сибиряков
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Помощники Деда Мороза открывают необычный, волшебный сундучок, который слышит все загаданные желания. Дедушка обещает: каждое обязательно сбудется в 2024 году.

Открытие волшебного сундучка на платформеОткрытие волшебного сундучка на платформе
Открытие волшебного сундучка на платформеОткрытие волшебного сундучка на платформе
Открытие волшебного сундучка на платформе
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

В перерывах аниматоры в ярких костюмах развлекают детей, танцуют с ними и фотографируются.

Аниматоры фотографируются с гостямиАниматоры фотографируются с гостями
Аниматоры фотографируются с гостямиАниматоры фотографируются с гостями
Аниматоры фотографируются с гостями
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Мероприятие заинтересовало не только детей, но и взрослых. Люди постарше тоже активно принимают участие в общем веселье. Даже забираются на ограждения, чтобы увидеть происходящее на сцене.

Посмотреть на Деда Мороза пытаются разными способамиПосмотреть на Деда Мороза пытаются разными способами
Посмотреть на Деда Мороза пытаются разными способами
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Также в поезде Деда Мороза проходит платная программа. Билеты на нее можно было купить заранее — стоимость одного составляет 1 950 и более рублей. Для гостей в поезде работает сувенирная лавка и вагон-ресторан. Также новинка этого года — вагон-театр, в котором зрителям показывают кукольное представление.

Зайчики общаются с каждым ребенкомЗайчики общаются с каждым ребенком
Зайчики общаются с каждым ребенкомЗайчики общаются с каждым ребенком
Зайчики общаются с каждым ребенком
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Программа также проходит внутри железнодорожного вокзала. Для новосибирцев открыты развлекательные площадки, фотозоны, а также работают мастер-классы.

Внутри вокзала также есть своя программаВнутри вокзала также есть своя программа
Внутри вокзала также есть своя программаВнутри вокзала также есть своя программа
Внутри вокзала также есть своя программа
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Поезд Деда Мороза пробудет в Новосибирске до 16:50. Его следующий пункт назначения — Томск.

Поезд отправится в Томск в 16:50Поезд отправится в Томск в 16:50
Поезд отправится в Томск в 16:50
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

За всё время поезд Деда Мороза посетит 84 города. Он проедет огромное расстояние от европейской части России до Дальнего Востока.

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