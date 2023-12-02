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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Новосибирск приехал Дед Мороз

Праздник приходит: в Новосибирск приехал поезд Деда Мороза

2 декабря 2023, 06:32
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Новосибирск приехал Дед Мороз

Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск

Дед Мороз из Великого Устюга продолжает свое праздничное турне. Субботним утром поезд волшебника прибыл на перрон вокзала Новосибирск — Главный.

Поезд доброго дедушки состоит из девятнадцати вагонов. В нем можно пообщаться со сказочным волшебником в его личной приемной и попросить новогоднего настроения. Кроме того, все желающие могут посетить вагон-ресторан и сувенирную лавку.

На вокзале Деда Мороза уже ждали взрослые и дети. Чтобы порадовать волшебника, юные новосибирцы пели песни, рассказывали стихи и делились с ним праздничным настроением.

В Новосибирске поезд Деда Мороза пробудет четыре часа. За это время малыши могут посмотреть кукольное представление, а взрослые сфотографироваться с гостем из Великого Устюга в фотозоне.

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