Праздник приходит: в Новосибирск приехал поезд Деда Мороза

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Поезд доброго дедушки состоит из девятнадцати вагонов. В нем можно пообщаться со сказочным волшебником в его личной приемной и попросить новогоднего настроения. Кроме того, все желающие могут посетить вагон-ресторан и сувенирную лавку.
На вокзале Деда Мороза уже ждали взрослые и дети. Чтобы порадовать волшебника, юные новосибирцы пели песни, рассказывали стихи и делились с ним праздничным настроением.
В Новосибирске поезд Деда Мороза пробудет четыре часа. За это время малыши могут посмотреть кукольное представление, а взрослые сфотографироваться с гостем из Великого Устюга в фотозоне.