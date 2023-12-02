Сотни жителей Сахалина и Курил получили комфортное жилье в 2023 года

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Published Сегодня, 08:39
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Ключи вручали в двух южных муниципалитетах Сахалина, а также на острове Шикотан.
В Долинском районе праздник отметили жители села Углезаводск: для них сдали новостройку на 56 квартир по улице Ленина. До конца 2023 года состоится еще одно торжество — уже для собственников нового дома по соседству, где будут жить еще 36 семей. А в 2024 году ключи от благоустроенных квартир вручат 24 семьям.
«Благодаря федеральному финансированию и поддержке региональных властей сегодня жилье строится во всех населенных пунктах нашего района, кроме села Взморье, где проблема аварийного фонда уже решена. И мы поздравляем 56 семей с новосельем. Тем временем в Углезаводске возводят еще два многоквартирных дома, которые в скором времени также примут своих жильцов», — рассказал глава Долинского городского округа Александр Тугарев.
Одним из новоселов стала Индия Малык. Заведующая сельским Домом культуры получала свой ключ под бурные аплодисменты будущих соседей. Женщину знают и любят в Углезаводске.
«У нас через дорогу недавно открыли новый ФАП, а на работу я хожу в недавно отремонтированный Дом культуры. Теперь перееду в новый дом и начну новую жизнь», — поделилась жительница Углезаводска.
Новоселье отпраздновали и в Южно-Курильском районе — 24 семьи из села Малокурильского на острове Шикотан переезжают в современный трехэтажный дом. Первые собственники уже получили ключи от новых комфортных квартир.
«Мы очень рады, что нам дали новое жилье. Долго ждали переезда, и вот это случилось. Очень довольны, все устраивает. Новое — это всегда хорошо», — рассказала жительница Малокурильского Ксения Тимонина.
Кроме того, накануне новые квартиры передали жителям Корсакова: сразу 57 семей получили ключи, и теперь готовятся к новоселью. В торжественной церемонии принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который лично поздравил островитян с праздником. Глава региона посетил Корсаковский городской округ с рабочим визитом.
«Друзья, это долгожданное и радостное событие. Наконец вы переезжает из непригодных для проживания домов в современную новостройку. Каждый год мы сдаем тысячи квартир, чтобы как можно скорее переселить всех сахалинцев и курильчан из аварийного жилфонда. Это задача — одна из самых важных для нас. Ведь дом — это очаг счастья и любви для каждой семьи», — обратился к новоселам Валерий Лимаренко.
Для переселенцев из аварийного фонда в Корсакове возвели 8-этажный дом на улице Лермонтова, 26/3. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры сданы «под ключ» — с натжными потолками, керамической плиткой в санузлах, сантехникой и электроприборами. В каждом подъезде есть лифт, а во дворе — спортивная и детская игровая площадки. Сюда переедут собственники аварийного фонда с улиц Красноармейской, Нагорной, Корсаковской, Федько, Речной, Первомайской, Чапаева и Гвардейской. В их числе и жительница портового города Наталья Перезолова. В аварийном бараке семья сахалинки жить уже не могла: в последнее время ютились на съемной квартире.
«Теперь у нас шикарные условия! Квартира просторная, такая большая прихожая. Два титана — на кухне и в ванной. Окна выходят на солнечную сторону, хороший двор, а за домом — маяк, лес, природа. С прошлой квартирой не сравнится. Сегодня у меня просто нет слов. Очень приятно, что в наше время мы еще получаем квартиры от государства. Это дорогого стоит», — поделилась Наталья Перезолова.
Строительство жилья для расселения аварийного фонда ведется во всех регионах России по поручению президента Владимира Путина, но Сахалинская область — безусловный лидер страны по результатам этой работы. Губернатор Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу по ускоренному переселению людей из непригодных для проживания домов.
«Наш регион один из первых завершил прошлую программу расселения и приступил к выполнению новой. С 2021 года, за время действия новой программы, нам удалось улучшить жилищные условия свыше 10 тысяч человек. Всего за пять лет из аварийного жилья мы расселили почти 15 тысяч сахалинцев и курильчан», — прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
Положительные результаты островного региона в расселении аварийного жилья отмечают на федеральном уровне. В 2022 году Сахалинская область получила финансовую поддержку от правительства РФ в размере 11 млрд рублей, в 2023-м — 6 млрд рублей. Всего за два года из федерального и регионального бюджетов на переселение сахалинцев и курильчан из аварийного фонда направлено более 52 млрд рублей.