atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Новосибирцам советуют не выходить на тонкий лед

В Бердске тонущего рыбака успели вытащить из воды

2 декабря 2023, 08:25
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Новосибирцам советуют не выходить на тонкий лед

В Бердске рыбак провалился под лед

В Бердске местный житель решил порыбачить на зимнем льду. Однако, не рассчитав свои силы, мужчина провалился под воду. Его смогли вытащить очевидцы.

Момент спасения рыбака попал на видео. Любопытный бердчанин запечатлел, как любителя зимнего лова вытаскивали из воды неравнодушные к чужой беде люди.

Новосибирцам советуют не выходить на тонкий лед
Видео: ГУ МЧС по Новосибирской области

Происшествие подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области. По информации ведомства, бердчанин решил порыбачить ранним утром, но забыл про тонкий лед. И подобные случаи, увы, не являются единичными.

«С начала ледостава зафиксировано тринадцать случаев на льду. По каждому инциденту были задействованы спасательные службы. В МЧС предупреждают, что в период ледостава выход на поверхность рек и озер является опасным, так как лед еще не достиг десятисантиметровой толщины», — рассказал Atas. Info пресс-секретарь регионального управления МЧС Павел Винаков.
Второй пошел: жительница новосибирского Академгородка прокатилась по тонкому льду
Узнать подробнее

Одним из подобных случаев стало нахождение четырех рыбаков на льдине, оторвавшейся от берега. Инцидент произошел 30 ноября вблизи села Бурмистрово в Искитимском районе. На помощь сибирякам пришли местные жители.

В МЧС раскрыли подробности спасения женщины, провалившейся под лед в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Гололед и ДТП: о «погодных качелях» и рисках предупредил новосибирцев департамент ЧС
#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Рыбалка#МЧС#Бердск#Рыбак#Лед#Александр Ляхов
Подпишитесь
Новый год к нам мчится: Дед Мороз приехал в Новосибирск и подарил детям праздник
Сегодня, 06:43
Топ-10 лучших фото новогодней иллюминации в Новосибирске
Вчера, 12:52
В Новосибирск прилетел Дмитрий Медведев
Вчера, 12:27
На время шествия игрушек в Новосибирске перекроют Красный проспект
Сегодня, 03:53
Будет ли салют на Новый год-2024 в Новосибирске: ответ мэрии
Вчера, 08:42
«Наследники» Гусинобродской барахолки хотят строить жилье и снести один ТЦ
Вчера, 04:29