В Бердске тонущего рыбака успели вытащить из воды

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Момент спасения рыбака попал на видео. Любопытный бердчанин запечатлел, как любителя зимнего лова вытаскивали из воды неравнодушные к чужой беде люди.
Происшествие подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области. По информации ведомства, бердчанин решил порыбачить ранним утром, но забыл про тонкий лед. И подобные случаи, увы, не являются единичными.
«С начала ледостава зафиксировано тринадцать случаев на льду. По каждому инциденту были задействованы спасательные службы. В МЧС предупреждают, что в период ледостава выход на поверхность рек и озер является опасным, так как лед еще не достиг десятисантиметровой толщины», — рассказал Atas. Info пресс-секретарь регионального управления МЧС Павел Винаков.
Одним из подобных случаев стало нахождение четырех рыбаков на льдине, оторвавшейся от берега. Инцидент произошел 30 ноября вблизи села Бурмистрово в Искитимском районе. На помощь сибирякам пришли местные жители.