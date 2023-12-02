В МЧС предупредили новосибирцев о резком ухудшении погоды

Поэтому МЧС рекомендует быть осторожными при передвижении по таким местам, чтобы избежать травм. Чтобы обезопасить себя, важно надеть нескользящую обувь, не подходить слишком близко к проезжей части и остановкам общественного транспорта. Также специалисты рекомендуют заботиться о пожилых родственниках и друзьях, приобретая для них специальные накладки с шипами на обувь.