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В МЧС предупредили новосибирцев о резком ухудшении погоды

В МЧС предупредили новосибирцев о резком ухудшении погоды

2 декабря 2023, 03:36
Фото: atas.info
МЧС Новосибирска предупредило жителей о резком ухудшении погоды, особенно наличии гололеда на тротуарах, что может привести к травмам пешеходов.

Жителей Новосибирска предупредили о непогоде, которая может привести к опасной ситуации на улицах. Из-за резкого изменения температуры, тротуары покрылись льдом.

Поэтому МЧС рекомендует быть осторожными при передвижении по таким местам, чтобы избежать травм. Чтобы обезопасить себя, важно надеть нескользящую обувь, не подходить слишком близко к проезжей части и остановкам общественного транспорта. Также специалисты рекомендуют заботиться о пожилых родственниках и друзьях, приобретая для них специальные накладки с шипами на обувь.

Особое внимание следует уделить безопасности на дорогах. Водителям стоит быть особенно аккуратными, так как сейчас повышена вероятность аварий. Важно соблюдать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров и торможений.

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#Новосибирск#ДТП#Погода#МЧС#Эмилия Губарева#Гололед#Пешеходы
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