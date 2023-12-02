В Нарымском сквере Новосибирска открыли каток

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Площадь катка составляет более 2 тысяч квадратных метров. Для удобства посетителей оборудованы теплые раздевалки и пункт проката коньков. Площадка в Нарымском сквере будет работать ежедневно с 12.00 до 22.00.
«Каждые выходные на катке будут проводиться бесплатные мастер-классы от инструкторов по спорту. В вечернее время он будет освещаться гирляндами», — сообщила в Telegram-канале вице-мэр Анна Терешкова.
Власти Новосибирска планируют запустить почти полсотни ледовых площадок по всему городу.