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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Нарымском сквере открыли каток

В Нарымском сквере Новосибирска открыли каток

2 декабря 2023, 09:23
Фото: Telegram-канал Анны Терешковой
В Нарымском сквере открыли каток

В Новосибирске открылся каток на территории Нарымского сквера

В Новосибирске продолжают запускать ледовые площадки. Зимний каток открыли в Нарымском сквере.

Площадь катка составляет более 2 тысяч квадратных метров. Для удобства посетителей оборудованы теплые раздевалки и пункт проката коньков. Площадка в Нарымском сквере будет работать ежедневно с 12.00 до 22.00.

«Каждые выходные на катке будут проводиться бесплатные мастер-классы от инструкторов по спорту. В вечернее время он будет освещаться гирляндами», — сообщила в Telegram-канале вице-мэр Анна Терешкова.

Власти Новосибирска планируют запустить почти полсотни ледовых площадок по всему городу.

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#Новосибирск#Отдых#Анна Терешкова#Мэрия Новосибирска#Зимний сезон#Каток#Александр Ляхов
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