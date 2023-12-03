Четырежды судимый «пацан» из Новосибирска высказался о сериале «Слово пацана»

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:35
Сибиряк отметил, что сериал рассказывает о Казани, где были организованные преступные группировки с лидерами, структурой и общим финансовым фондом. По его словам, он никогда не видел таких группировок в Новосибирске.
«Таких группировок, чтобы подтягивали школьников, я не встречал, хотя территориальное деление, безусловно, присутствовало. Конфликтовали, дрались, но не район на район, а двор на двор, улица на улицу, массив на массив, школа на школу, шарага на шарагу», — отметил новосибирец.
Он также упомянул, что массовые драки были распространены по всей России, но в Казани они были особенно жестокими. Проблемы могли возникать в любой момент по любому поводу.
«На дискотеках бились страшно. На разборки как ходили? Кинули клич по улице: кто пошел — тот пошел. Могло 30 человек собраться, а могло и 5. Всё по ситуации», — отметил он.
Но дружба и взаимопомощь не были пустыми словами. На одной из вечеринок в соседнем районе один парень «прикоснулся» к девушке местного авторитета. Когда это выяснилось, ему пришлось бежать. Во время побега у машины, которая помогала пацанам уехать, закончился бензин, но его друзья не оставили его.
Также новосибирец рассказал, что некоторое время было модно воровать шапки, в основном у мужчин. Кто-то крадет кроссовки со своих жертв, а новосибирец специализировался на куртках и дубленках.
В начале 90-х годов пацаны начали грабить наркоманов. Они подстерегали их в темных уголках, когда они шли за наркотиками, пишет НГС. Мужчина отмечает, что в настоящее время в стране много несчастных подростков, которые начинают употреблять наркотики с 16 лет.
В настоящее время житель Новосибирска уже четыре раза был осужден. Он женат и воспитывает троих детей.