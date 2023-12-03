Четырежды судимый «пацан» из Новосибирска высказался о сериале «Слово пацана»

Но дружба и взаимопомощь не были пустыми словами. На одной из вечеринок в соседнем районе один парень «прикоснулся» к девушке местного авторитета. Когда это выяснилось, ему пришлось бежать. Во время побега у машины, которая помогала пацанам уехать, закончился бензин, но его друзья не оставили его.