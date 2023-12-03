Километровая пробка образовалась на Северном объезде под Новосибирском

МЧС ранее опубликовало экстренное предупреждение об обильных снегопадах и буранах в Новосибирской области. В условиях гололедицы риск ДТП значительно возрастает. В связи с этим водителям рекомендуют быть особенно внимательными и соблюдать скоростные ограничения.