Километровая пробка образовалась на Северном объезде под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В воскресенье, 3 декабря, на Северном объезде в Новосибирской области возникла пробка. По словам свидетелей, водители столкнулись с серьезной задержкой движения в районе села Сокур.
Сайт 2GIS сообщает, что протяженность пробки превышает один километр. Некоторые участники дорожного движения утверждают, что причиной затора мог быть грузовик, который застрял на подъеме.
МЧС ранее опубликовало экстренное предупреждение об обильных снегопадах и буранах в Новосибирской области. В условиях гололедицы риск ДТП значительно возрастает. В связи с этим водителям рекомендуют быть особенно внимательными и соблюдать скоростные ограничения.