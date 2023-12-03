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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Магнитные бури будут в Новосибирске

Магнитная буря надвигается на Новосибирск 4 декабря 2023

3 декабря 2023, 15:04
Фото: Midjourney
Магнитные бури будут в Новосибирске
В Новосибирске ожидается магнитная буря: пик возможен в 18:00 часов, затем магнитосфера вернется в спокойное состояние к полуночи.

В Новосибирске готовятся к приходу магнитной бури. По информации из лаборатории солнечной астрономии, ожидается, что она настигнет город завтра, 4 декабря.

Согласно данным, утром состояние магнитосферы будет спокойным, но к полудню начнутся изменения. Возможно, магнитная буря начнется около 18:00 часов, а затем возбуждение магнитосферы будет постепенно утихать.

К полуночи ожидается возвращение к спокойному состоянию. Эксперты характеризуют магнитную бурю, как слабую — класс G1.

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#Новосибирск#Прогноз#Эмилия Губарева#Магнитная буря
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