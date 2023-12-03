Магнитная буря надвигается на Новосибирск 4 декабря 2023

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Новосибирске готовятся к приходу магнитной бури. По информации из лаборатории солнечной астрономии, ожидается, что она настигнет город завтра, 4 декабря.
Согласно данным, утром состояние магнитосферы будет спокойным, но к полудню начнутся изменения. Возможно, магнитная буря начнется около 18:00 часов, а затем возбуждение магнитосферы будет постепенно утихать.
К полуночи ожидается возвращение к спокойному состоянию. Эксперты характеризуют магнитную бурю, как слабую — класс G1.