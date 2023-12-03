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Мост не откроют в 2023 году

На строящийся четвертый мост в Новосибирске потратят еще 82 млн рублей

3 декабря 2023, 14:44
Фото: Иван Колодеев / atas.info
Мост не откроют в 2023 году
В Новосибирске на четвертый мост через Обь потратят 82 млн рублей, информация опубликована на сайте госзакупок.

В Новосибирске планируют потратить еще 82 миллиона рублей на строительство четвертого моста через реку Обь. Для этого власти ищут специалистов, которые будут оказывать консультационные услуги по сопровождению концессионного соглашения. Это позволит компании участвовать в переговорах с разными организациями, а также поможет решать возможные споры в досудебном и судебном порядке.

Заказчиком работ выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост». Они определят конкретный перечень услуг, необходимых для выполнения каждого этапа проекта.

Выбор подрядчика должен быть сделан до 19 декабря. Финансирование осуществлят из регионального бюджета. Компания-консультант будет предоставлять свои услуги до 20 декабря следующего года.

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