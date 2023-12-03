На строящийся четвертый мост в Новосибирске потратят еще 82 млн рублей

В Новосибирске планируют потратить еще 82 миллиона рублей на строительство четвертого моста через реку Обь. Для этого власти ищут специалистов, которые будут оказывать консультационные услуги по сопровождению концессионного соглашения. Это позволит компании участвовать в переговорах с разными организациями, а также поможет решать возможные споры в досудебном и судебном порядке.