Новосибирцев предупредили о 40-градусных морозах в конце недели

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Прогноз погоды на следующую неделю был опубликован на сайте Gismeteo. Начиная с 4 декабря, погода станет холоднее: температура ночью опустится до -19 градусов, а днем до -7. При этом будет идти снег.
После этого в регионе будет морозно. В ночь с 7 на 8 декабря столбики термометров опустятся до -30 градусов, а в пятницу, 8 декабря, дневная температура составит -31.
В выходные ожидается еще большее похолодание до -38 градусов ночью и до -30 градусов днем. Но с середины декабря ожидается потепление до -12 градусов.