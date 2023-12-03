atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Будет холодно

Новосибирцев предупредили о 40-градусных морозах в конце недели

3 декабря 2023, 07:17
Фото: atas.info
Будет холодно
В Новосибирске ожидаются 40-градусные морозы в конце недели, о чем предупреждают синоптики.

Прогноз погоды на следующую неделю был опубликован на сайте Gismeteo. Начиная с 4 декабря, погода станет холоднее: температура ночью опустится до -19 градусов, а днем до -7. При этом будет идти снег.

После этого в регионе будет морозно. В ночь с 7 на 8 декабря столбики термометров опустятся до -30 градусов, а в пятницу, 8 декабря, дневная температура составит -31.

В выходные ожидается еще большее похолодание до -38 градусов ночью и до -30 градусов днем. Но с середины декабря ожидается потепление до -12 градусов.

Река Обь не замерзла из-за аномально теплой погоды зимой в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В МЧС предупредили новосибирцев о резком ухудшении погодыМорозы стукнут в Новосибирской области — чего еще ждать в декабре 2023
#Новосибирск#Погода#Прогноз#Эмилия Губарева#Мороз
Подпишитесь
Новый год к нам мчится: Дед Мороз приехал в Новосибирск и подарил детям праздник
Вчера, 06:43
Топ-10 лучших фото новогодней иллюминации в Новосибирске
1 декабря, 12:52
Четырежды судимый «пацан» из Новосибирска высказался о сериале «Слово пацана»
Сегодня, 02:33
На время шествия игрушек в Новосибирске перекроют Красный проспект
Вчера, 03:53
Будет ли салют на Новый год-2024 в Новосибирске: ответ мэрии
1 декабря, 08:42
«Наследники» Гусинобродской барахолки хотят строить жилье и снести один ТЦ
1 декабря, 04:29