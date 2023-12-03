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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Когда придут пособия

Опубликован график выплат пенсий и пособий в Новосибирской области в декабре 2023

3 декабря 2023, 05:32
Фото: Midjourney
Когда придут пособия
В декабре 2023 года жители Новосибирска и области получат пенсии и пособия в определенные дни, согласно утвержденному графику.

1 декабря новосибирцы получили единое пособие на детей до 17 лет. Это произошло немного раньше обычного из-за выходного дня 3 числа. Кроме того, уже выплачены пособия беременным и родителям, которые ухаживают за детьми до полутора лет.

5 декабря будут направлены выплаты по материнскому капиталу, а 8 декабря — по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям. Пенсии будут начислены в несколько дат в декабре: 5, 8, 18 и 22 числа.

Если вы получаете пособия и пенсии по почте, то они будут доставлены с 4 по 30 число месяца, в зависимости от работы конкретного почтового отделения. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

График выплаты детских пособий с 1 декабря 2023: полный список
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#Новосибирск#Пенсии#Почта#Эмилия Губарева#Пособия
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