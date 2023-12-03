Река Обь не замерзла из-за аномально теплой погоды зимой в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Спасатели МАСС провели измерения толщины льда на основных водоемах Новосибирска. Оказалось, что самое крепкое покрытие сейчас на Обском море — 15 см. Это в два раза тоньше, чем год назад.
Эксперты отметили, что из-за аномально теплой погоды река Обь не замерзла полностью. Только в некоторых участках лед достиг безопасной минимальной толщины в 5 см. На Яринском затоне и в устье Ини ледяная корка имеет толщину 10-15 см.
Однако акватории рек пока являются опасными. Рыбаков предупредили, что первый лед особенно небезопасен в ближайшей прибрежной зоне. Чем круче берег, тем тоньше лед. Начинающееся покрытие имеет темный цвет, оно ровное и без трещин. Особую осторожность следует проявлять на участках снежных заносов. Нельзя подходить к полыньям и областям с быстрым течением.