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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:20

Вода не замерзла

Река Обь не замерзла из-за аномально теплой погоды зимой в Новосибирске

3 декабря 2023, 04:18
Фото: 1MI
Вода не замерзла
Река Обь в Новосибирске не замерзла из-за аномально теплой погоды. Об этом информировали в мэрии города.

Спасатели МАСС провели измерения толщины льда на основных водоемах Новосибирска. Оказалось, что самое крепкое покрытие сейчас на Обском море — 15 см. Это в два раза тоньше, чем год назад.

Эксперты отметили, что из-за аномально теплой погоды река Обь не замерзла полностью. Только в некоторых участках лед достиг безопасной минимальной толщины в 5 см. На Яринском затоне и в устье Ини ледяная корка имеет толщину 10-15 см.

Однако акватории рек пока являются опасными. Рыбаков предупредили, что первый лед особенно небезопасен в ближайшей прибрежной зоне. Чем круче берег, тем тоньше лед. Начинающееся покрытие имеет темный цвет, оно ровное и без трещин. Особую осторожность следует проявлять на участках снежных заносов. Нельзя подходить к полыньям и областям с быстрым течением.

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#Новосибирск#Погода#Спасатели#Эмилия Губарева#Обь#Рыбаки
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