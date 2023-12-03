Река Обь не замерзла из-за аномально теплой погоды зимой в Новосибирске

Однако акватории рек пока являются опасными. Рыбаков предупредили, что первый лед особенно небезопасен в ближайшей прибрежной зоне. Чем круче берег, тем тоньше лед. Начинающееся покрытие имеет темный цвет, оно ровное и без трещин. Особую осторожность следует проявлять на участках снежных заносов. Нельзя подходить к полыньям и областям с быстрым течением.