Сильный ветер, метель и гололед: что ждет новосибирцев на выходных

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
По информации Гидрометцентра, 3 и 4 декабря ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, метели и сильный ветер до 20-25 м/с. Также будет резкое похолодание, что вызовет обледенение на дорогах.
Как уточнили в МАСС, при таких снежных заносах и метелях необходимо соблюдать определенные правила поведения:
Если вы находитесь в автомобиле во время сильной метели:
Важно помнить, что во время метели необходимо избегать выхода из дома, если нет острой необходимости.