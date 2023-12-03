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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Какая будет погода

Сильный ветер, метель и гололед: что ждет новосибирцев на выходных

3 декабря 2023, 03:56
Фото: atas.info
Какая будет погода

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске на выходные

Дождь, мокрый снег и сильный ветер обещают синоптики в Новосибирске.

По информации Гидрометцентра, 3 и 4 декабря ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, метели и сильный ветер до 20-25 м/с. Также будет резкое похолодание, что вызовет обледенение на дорогах.

Как уточнили в МАСС, при таких снежных заносах и метелях необходимо соблюдать определенные правила поведения:

  • — Плотно закройте окна, двери, чердаки и вентиляционные отверстия, чтобы избежать проникновения снега в помещение.
  • — Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии, запасайтесь водой, пищей, медикаментами и средствами автономного освещения на два дня.
  • — Уберите с балконов и подоконников предметы, которые могут быть сдуты воздушным потоком.

Если вы находитесь в автомобиле во время сильной метели:

  • — Двигайтесь только по крупным дорогам и шоссе. Не отходите от машины при выходе из нее за пределы видимости.
  • — Если вам приходится остановиться на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, откройте капот или повесьте яркую ткань на антенну. Оставайтесь в автомобиле и ждите помощи. Можно оставить работающий двигатель, немного приоткрыть окно для вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
  • — Если вы потеряли ориентацию и ходите пешком, найдите первый доступный дом и уточните свое местоположение. Возможно, придется ждать окончания метели. Если вы находитесь вне населенного пункта и чувствуете, что силы оставляют вас, ищите укрытие и оставайтесь там.

Важно помнить, что во время метели необходимо избегать выхода из дома, если нет острой необходимости.

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