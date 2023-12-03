Студентка из Новосибирска получила 50 тысяч за эскиз мемориала воинам СВО

Девушка стала победителем с эскизом, на котором изображен боец с оружием, окруженный семьей и детьми. Результаты конкурса были объявлены 1 декабря, и Кристина получила премию в размере 50 тысяч рублей. Она надеется, что ее проект будет реализован и установлен в виде мемориала.