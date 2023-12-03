Студентка из Новосибирска получила 50 тысяч за эскиз мемориала воинам СВО

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Кристина Плисенко, студентка из Новосибирска, выиграла конкурс на эскиз мемориала воинам СВО и получила премию. Жители Искитима провели конкурс, где было представлено более 10 работ.
Девушка стала победителем с эскизом, на котором изображен боец с оружием, окруженный семьей и детьми. Результаты конкурса были объявлены 1 декабря, и Кристина получила премию в размере 50 тысяч рублей. Она надеется, что ее проект будет реализован и установлен в виде мемориала.
Идею постановки мемориала воинам СВО предложил депутат Совета депутатов Искитима Дмитрий Запрегаев, а финансовую поддержку идеи оказал предприниматель Вадим Бондаренко.