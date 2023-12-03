Цены на проезд поднимут до 150 рублей в автобусах по Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В декабре этого года цены на проезд в автобусах на пяти дальних маршрутах из Новосибирска будут повышены. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Повышение цен затронет маршруты №130, №326, №328, №331 и №332. Максимальная стоимость проезда будет составлять от 85 до 150 рублей.
Однако в ведомстве отметили, что само министерство не устанавливает тарифы на перевозку пассажиров. Это решение принимают перевозчики после предоставления им официального уведомления от Министерства транспорта.