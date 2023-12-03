atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Проезд будет дороже

Цены на проезд поднимут до 150 рублей в автобусах по Новосибирской области

3 декабря 2023, 05:27
Фото: 1MI
Проезд будет дороже
В Новосибирской области поднимут цены на проезд в автобусах до 150 рублей.

В декабре этого года цены на проезд в автобусах на пяти дальних маршрутах из Новосибирска будут повышены. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Повышение цен затронет маршруты №130, №326, №328, №331 и №332. Максимальная стоимость проезда будет составлять от 85 до 150 рублей.

Однако в ведомстве отметили, что само министерство не устанавливает тарифы на перевозку пассажиров. Это решение принимают перевозчики после предоставления им официального уведомления от Министерства транспорта.

В Минтрансе раскрыли стоимость проезда по новому четвертому мосту в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Стоимость проезда в новосибирском метро намерены поднять до 35 рублейГубернатор Травников заявил о предстоящем росте тарифов на проезд в НовосибирскеПроезд в девяти новосибирских маршрутках резко подорожает до 50 рублей
#Новосибирск#Цены#Тарифы#Автобусы#Эмилия Губарева#Проезд#Маршруты#Минтранс#Перевозчики
Подпишитесь
Новый год к нам мчится: Дед Мороз приехал в Новосибирск и подарил детям праздник
Вчера, 06:43
Топ-10 лучших фото новогодней иллюминации в Новосибирске
1 декабря, 12:52
Четырежды судимый «пацан» из Новосибирска высказался о сериале «Слово пацана»
Сегодня, 02:33
На время шествия игрушек в Новосибирске перекроют Красный проспект
Вчера, 03:53
Будет ли салют на Новый год-2024 в Новосибирске: ответ мэрии
1 декабря, 08:42
«Наследники» Гусинобродской барахолки хотят строить жилье и снести один ТЦ
1 декабря, 04:29