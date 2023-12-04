Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра

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Новосибирске депутаты во время 30-й сессии горсовета обсудили вопрос «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность мэра». Несмотря на то, что решение об отмене прямых выборов мэра принято, многие парламентарии не перестают обсуждать справедливость этого решение.
Приводим полные цитаты некоторых депутатов во время сессии.
«Партия КПРФ всегда отстаивала одну позицию, что должны быть прямые выборы мэра. Сначала у нас Заксобрание приняло решение по отмене прямых выборов, вслед за ним совет депутатов. При всём при этом рабочая группа, которая порядок выборов прорабатывала, приняла ряд предложений, которые, с моей точки зрения, нормативный акт немного улучшили. Но при этом мы считаем, что сохранение прямых выборов мэров на самом деле как один из механизмов, которые существуют в законодательстве, для Новосибирска приоритетен и необходим. Мы приняли решение голосовать против этого решения. Решение предрешено, учитывая позицию комиссии по контролю. Суть поправок фракции в следующем: коли уж решением выборы мэра у нас отменяются, то они должноы быть хотя бы для жителей прозрачным. Поэтому прямую трансляцию и размещение в открытом доступе всех видеозаписей мы считаем необходимым. Считаем, что это позволит повысить легитимность мэра, избранного по новой схеме. Тем не менее мы сохраняем свою позицию, верность ей, что это наилучший вариант».
«Я с самого начала выступал против отмены прямых выборов. Я считаю, что наши избиратели не дали нам мандат на изменение этой схемы, и мы их не спросили. Поэтому голосование по этой теме я считаю недопустимым. Всех, кто отменял эти выборы, всех вас запомнят и запишут».
«Выступления моего коллеги напомнило мне 1917 год, когда пришли люди в кожаных куртках и всех переписали — кого расстреляли, кого отправили за границу, а кто сидел 25 лет без права переписки. Поэтому вас вообще до власти допускать нельзя. Вы первые, кто придёт с маузером, и нас расстреляют. Обращаюсь не к тем, кто не будет голосовать, на мой взгляд эти поправки не имеют какие-то крайне принципиального значения. Мы берём на себя очень большую ответственность перед горожанами, перед городом в целом — какой у нас будет мэр. Нам сейчас не столько надо обсуждать поправки. Выборы мэра будут публичные, как эта сессия — я уже чувствую, как меня записывают в определённые списки. Я считаю, что нам нужно рассуждать, а какого человека нам надо выбрать — вот где консенсус. Мы же не зря с вами даём рекомендации мэрии города, исходя из этого мы должны выбрать человека, за которого мы берём на себя ответственность, которого мы выбираем для города».
«Хотел бы парировать мнение, что мэр избранный представляет всех горожан. Я, к сожалению, на своём опыте убедился, что всех горожан мэр не представляет. Жители Заельцовского района неоднократно выказывал недоверие. Сегодня обсуждается вопрос о будущем мэрии. Самый лучший мэр был избран депутатами горсовета. Самый худший мэр был избран два раза на прямых выборах. Какие прямые? Это был договорняк. Мы должны прийти к тому, что человек, который придёт, должен вытянуть Новосибирск из того болота, в который он был загнан за последние годы. Я предлагаю принять наконец эту историю, дождаться заявления мэра и перейти к назначению нового».
«Принципиальная позиция нашего коллектива — голосовать против. Мы рискуем выбрать мэра не то, что хорошего или плохого. Мы рискуем выбрать марионетку конкретной строительной компании, которая в настоящий момент формирует большинство в горсовете. Риски у нас сейчас не то, что будет следующий мэр, а ставленник конкретной строительной организации. Тот совет депутатов, который был в советское время, не состоял из людей, формирующих бизнес-корпорацию. Вот он риск. Этот механизм позволяет легализовать передачу города под контроль конкретного застройщика».
«Я предлагаю коммунистам смириться и принять факт, что выборы мэра отменили. Александр Бурмистров говорит, что непонятный человек будет. Ну ваш понятный был. Чем дело закончилось? Город на колени поставили, и сейчас ещё шумите: оставьте выборы, что-то пытаетесь сотворить. Не занимайтесь ерундой, не отвлекайте совет депутатов от работы».
Несмотря на прения сторон, депутаты горсовета все равно утвердили порядок отбора кандидатов на пост мэра города. За новые правила проголосовали всего 36 депутатов, из которых только 6 — против.