Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра

«Выступления моего коллеги напомнило мне 1917 год, когда пришли люди в кожаных куртках и всех переписали — кого расстреляли, кого отправили за границу, а кто сидел 25 лет без права переписки. Поэтому вас вообще до власти допускать нельзя. Вы первые, кто придёт с маузером, и нас расстреляют. Обращаюсь не к тем, кто не будет голосовать, на мой взгляд эти поправки не имеют какие-то крайне принципиального значения. Мы берём на себя очень большую ответственность перед горожанами, перед городом в целом — какой у нас будет мэр. Нам сейчас не столько надо обсуждать поправки. Выборы мэра будут публичные, как эта сессия — я уже чувствую, как меня записывают в определённые списки. Я считаю, что нам нужно рассуждать, а какого человека нам надо выбрать — вот где консенсус. Мы же не зря с вами даём рекомендации мэрии города, исходя из этого мы должны выбрать человека, за которого мы берём на себя ответственность, которого мы выбираем для города».