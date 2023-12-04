Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Многие бывшие советские санатории Новосибирской области давно провели ребрендинг, назвались курорт-отелями или спа-отелями, где-то сделали масштабную реконструкцию, в других местах ограничились косметическим ремонтом. Мы, на свой субъективный взгляд, создали выборку мест для отдыха и лечения, которые наиболее на слуху у новосибирцев. И посмотрели, кто сегодня владеет этими комплексами.
Модное место релакса создано на базе пансионата «Былина» в Речкуновской зоне отдыха, недалеко от Бердска. АО «Пансионат „Былина“ было создано в 1999 года, а после слияния в конце 2022 года с ООО „Сфера“ изменило название на АО „Хвоя“. Название юрлица-партнера говорящее — главной „фишкой“ обновленного пансионата стали дома-сферы, построенные в сосновом лесу. Заметно обновили номера и в старых советских корпусах. На территории действует круглогодичный акватермальный комплекс, работает банный комплекс. Но и цены взлетели. Стоимость аренды двухместного крохотного домика площадью 12 квадратных метров в низкий сезон в будние дни начинается от 10 тысяч рублей в сутки. Стоимость 4-местного дома-сферы — от 12400 рублей, а 20-метрового двухместного стандартного номера в санаторном корпусе — от 6100 рублей.
АО «Хвоя» относится к категории непубличных акционерных обществ, последние данные о его акционерах, полученные из раскрытия информации других эмитентов, относятся к 3 кварталу 2020 года. На тот момент единственным владельцем пансионата был «Новосибирской завод химконцентратов», один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций.
По данным системы СПАРК, по итогам 2022 года доходы АО «Хвоя» составили 195,245 млн рублей, чистая прибыль — 7,176 млн рублей. На текущий момент пост директора занимает Олег Ермишкин. Ему принадлежит 15% в управляющей компании «Душевный сервис» (бывшее ООО «Сибиряк). Ранее Ермишкин возглавлял санаторий-профилакторий „Сибиряк“, расположенный в Бердской курортной зоне.
«Сменили название из устаревшей Былины на модное Хвоя. Накрасили губы, причем сэкономили на всем, на чем можно сэкономить. Фен старый, дует холодным воздухом, мыльница в туалете старая, чайник старый ржавый, столовые приборы и посуда — солянка сборная мясная, ни одной одинаковой тарелки и ложки. Чтобы вода из крана побежала горячая, надо подождать. Сервис такой, что если тебе что надо, ты должен это сам узнавать», — описывает свой отдых в «Хвое» пользователь сервиса Flamp с ником kazino18.
«С каждым разом все хуже и хуже…вонь в женской душевой мочой, грязь, волосы. Мылась в кабинке, в которой слив воды не работает, застаивается. Неприятно, когда выключают бассейн за 30 минут до закрытия, а на выходе из бассейна уже убран коврик от скольжения», — делится пользователь Flamp yrraz.
Небольшой санаторий расположен на территории города-спутника Новосибирска Бердска, на так называемой Бердской косе, в шаговой доступности берег Новосибирского водохранилища. Номерной фонд включает в себя 32 комфортабельных номеров в гостинице и 31 — в благоустроенных деревянных шале, общая вместимость — 160 человек. Отдыхающие могут воспользоваться лечебными и оздоровительными программами, направленными на повышение общего иммунитета, лечение желудочно-кишечного тракта, восстановление суставов.
Стоимость проживания в двухместном номере категории «Стандарт» в санаторном корпусе в будние дни низкого сезона начинается от 5850 рублей. Забронировать двухместное шале из кедра можно за 15 тысяч рублей в сутки.
Санаторий в 2012 году построил бердский предприниматель Игорь Супрун, который давно живет в Сочи. С именем бизнесмена связан целый шлейф скандалов, начиная от обвинений в вырубке соснового леса для строительства «Кроны», подозрений во взяточничестве и заканчивая судебным приговором за связь с 15-летней проституткой в одном из номеров все той же «Кроны».
С 2010 по 2015 год Игорь Супрун был единоличным владельцем ООО «Макси-Тревэл», которому принадлежит «Крона». Затем он передал компанию Наталье Ярмановой, с которой у него был совместный бизнес в сфере общепита. И в 2020 году единоличным владельцем фирмы становится сын бизнесмена, Илья Супрун.
В 2022 году выручка компании составила 99,606 млн рублей, чистая прибыль — 18,238 млн.
Владельцы дважды пытались продать санаторий. В 2021 году на сайте N1 появилось объявление о продаже действующего бизнеса за 260 млн рублей, в 2022 года собственники дали объявление на сайте Avito, где оценили его в 360 млн. Покупателей на отель так и не нашлось.
«Неоправданные деньги. За 12 дней — 100 тысяч рублей (проживание + завтраки). Завтраки — отвратительные. В ресторане — грязь. Стульчики для кормления грязные. Обслуживание плохое. Просьбы не выполняют. В ресторане отравилась борщом. Три дня не могла выкарабкаться. Такого отравления не было в жизни», — рассказывает о своем отдыхе в «Кроне» Вероника Мелкозерова на платформе Яндекс.
«Это самый грязный и несоответствующий отель по предоставлению гостиничных услуг в городе, где процветает антисанитария на кухне и бегают везде тараканы. В номерах и домиках давно не было ремонта. Руководство не заботится, чтобы было уютно гостям в номерах и домиках, где в ужасном состоянии мебель, ковролин весь в пятнах, полы в домиках все вышарпаны, разбитые душевые кабины, в номерах люкс порваны натяжные потолки, сломаны гардины, раковины с трещинами, разломана плитка. В домиках матрасы в плохом состоянии», — делится на Яндексе Валентина Медведева.
Еще один популярный санаторий на берегу Бердского залива. Состоит из двух корпусов, суммарно рассчитанных на 74 номера. Создан на базе известного в советские годы Бердского дома отдыха. Стоимость бронирования стандартного двухместного номера в низкий сезон составляет 11500 рублей за будний день. В отеле действует спа-центр, сауны и боулинг-центр. А вот санаторно-курортных оздоровительных программ в привычном понимании здесь не предусмотрено.
Владельцем и основателем «Борвихи» был бердский бизнесмен Николай Пономарев. В прошлом известный спортсмен, мастер спорта по биатлону и лыжным гонкам, чемпион СССР. После ухода из спорта построил успешную бизнес-карьеру, поддерживал дружеские отношения с авторитетными бердскими спортсменами и предпринимателями. Позже он передал «Борвиху» своей супруге, Наталье Пономаревой, которая на текущий момент числится единственным владельцем и директором компании.
По данным системы СПАРК, 2022 год выдался для ООО «Борвиха» неудачным — компания показала убыток в размере 34,795 млн рублей.
«Персонал ужасный, официанты сонные, неопрятные, необычные какие-то, гардеробщица, женщина в возрасте, грубая и недовольная. Только на ресепшен и в аквазоне приветливый персонал. Горничная, как хозяйка отеля, проверяла номер при выезде, как у подростков при выезде из лагеря, вдруг, что украли. Нет тёплых переходов в бассейн и спа», — рассказывает пользователь сервиса Tripadvisor Tatiana N.
«Борвиха создает впечатление советского санатория, номера старые, ковровое покрытие воняет, очень темные номера. Персонал на ресепшн не воспринимает просьбы вообще. При оплаченной барбекю-зоне придя туда мы не увидели ни угля, ни розжига, ни спичек, пришлось ходить 2раза с берега в корпус, чтобы напомнить. В общем, сервис на 2(на ресепшн), в ресторане персонал старается, но еда никакая, столовская», — добавляет на Яндексе Евгения Новикова.
Как и другие популярные места отдыха, носящие сейчас вычурные названия, этот санаторий в районе поселка Кудряши так же создан на базе бывшего советского учреждения — профилактория обанкроченного производственного объединенения «Сибсельмаш», проданного новым собственникам в 2015 году. Сейчас «Парус» располагает 157 номерами, есть четыре бассейна и большое медицинское отделение, где ведут прием десятки узких специалистов разного профиля. Здесь делают ставку именно на медико-реабилитационное направление. Во время эпидемии COVID-19 санаторий стал базой для реабилитации людей, переболевших коронавирусом, сейчас там проходят реабилитацию участники СВО.
Проживание в стандартном двухместном номере в низкий сезон обойдется в 11200 рублей в сутки, аренда 4-местного коттеджа — от 20 тысяч рублей.
На текущий момент единственным владельцем «Паруса» является Николай Шипилов. Кроме того ему принадлежит по трети в компаниях ООО «6 этаж» (аренда и управление недвижимостью) и ООО «Уникс» с аналогичным профилем деятельности.
По данным СПАРК, 2022 год ООО «САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ» закончило в общим объемом выручки 20,226 млн рублей, еще 229,646 млн рублей составила выручка от продажи. В итоге компания зафиксировала чистую прибыль в размере 853 тысяч рублей.
«Заехали днем, когда было тепло, открыли все двери окна, а вечером, когда собрались спать, закрыли и поняли, что присутствует сильный химический запах. Нет москитных сеток, а в лесу много комаров. Явно сэкономили на стройматериалах и мебели. Рядом с домиком качели, жутко скрипучие, кустарного типа. Днем кто-то кинул к нашему домику пакет с мусором, вечером ещё кто-то. Территория санатория открыта для всех! К нам пришли посторонние люди покачаться на качелях, выгоняли. Неприятно», — рассказывает о своем опыте проживания в апартаментах пользователь сервиса 2GIS с ником Kate.
«Еда отвратительная. В микрономере старый матрас, подушки в комках, отсутствует кондиционер. Номер и коридоры прокурены, пол залит непонятно чем», — рассказывает о своем опыте проживания пользователь Яндекса Смерш.
Один из самых старых и известных курортов в Новосибирской области, расположенный на берегу одноименного озера в Чановском районе. Он основан еще в 1880 году, после обнаружение лечебных свойств грязи из озера и пользы минеральной воды из подземных скважин. И по сей день лечебная составляющая — основная направленность санатория. Отдыхающим предлагают самые разные программы лечения и оздоровления: сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, гинекологических заболеваний, проблем с опорно-двигательным аппаратом, нервной системой и органами дыхания.
Кроме того, можно посещать спа-комплекс и водно-развлекательный комплекс «Фламинго».
Номерной фонд состоит из одно- и двухместных номеров разной степени комфортности. Путевка с лечением и проживанием в двухместном номере с раздельными кроватями в низкий сезон обойдется в 5600 рублей за сутки с человека. За программу лечения и проживание в двухкомнатном люксе, оборудованном двуспальной кроватью, придется заплатить 8730 рублей в сутки за одного отдыхающего.
До 1997 года курорт входил в АОЗТ «Новосибирские санатории», затем в состав ООО «Новосибирский теркурсовет». В 2002 был зарегистрирован, как самостоятельное ООО, в 2006 был куплен компаний из Казахстана «СЭТ Констракшн». Инвесторы из ближнего зарубежья планировали серьезные вложения в реконструкцию, однако полностью реализовать свои планы не смогли.
В 2011 году санаторий купила компания «Карачинский источник», производитель одноименной минеральной воды. Тогда же было зарегистрировано ООО «Санаторий „Озеро Карчи“. С тех пор директором и единственным владельцем курорта с более чем вековой историей является Владимир Хританков. Ему же единолично принадлежит ООО „Карачинский источник“ и крупные доли в еще нескольких компаниях, связанных с добычей, розливом и продажей легендарной минералки.
По данным системы СПАРК, 2022 год санаторий закончил с доходом в размере 680,365 млн рублей, читая прибыль составила 111,965 млн.
«Находилась в санатории 24 дня, на так называемом лечении! До сих пор лечу желудочно-кишечный тракт после такого отвратительного питания, отравилась 4 раза!!! Номера ЛЮКС и ДЖЮНИОР за всё это время убирали 4 раза. Обращалась к руководству санатория по этому вопросу, но в итоге ничего не изменилось. А горничная на мою просьбу убраться в номере ответила, что у них одна уборщица на три этажа. По номеру скажу, что не соответствует никакому люксу и в помине Вся обстановка со времён советской власти», — рассказывает о своем отдыхе в августе 2023 года пользователь платформы Яндекс Любовь Петренко.
«За свои кровные ты поимеешь хамское отношение со стороны медперсонала, со стороны диетсестры, отвратительную кухню. У меня сложилось впечатление, что я в поликлинику попал (я заплатил за троих, один без лечения, за 7 дней, 118 тысяч рублей наличными)… смотрят на тебя как на врага, разговаривают через зубы, не консультируют, на вопросы ухмыляются, как с идиотом разговаривают», — рассказывает на платформе Яндекс о своем отпуске Игорь Колесников.