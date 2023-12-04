Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев

Модное место релакса создано на базе пансионата «Былина» в Речкуновской зоне отдыха, недалеко от Бердска. АО «Пансионат „Былина“ было создано в 1999 года, а после слияния в конце 2022 года с ООО „Сфера“ изменило название на АО „Хвоя“. Название юрлица-партнера говорящее — главной „фишкой“ обновленного пансионата стали дома-сферы, построенные в сосновом лесу. Заметно обновили номера и в старых советских корпусах. На территории действует круглогодичный акватермальный комплекс, работает банный комплекс. Но и цены взлетели. Стоимость аренды двухместного крохотного домика площадью 12 квадратных метров в низкий сезон в будние дни начинается от 10 тысяч рублей в сутки. Стоимость 4-местного дома-сферы — от 12400 рублей, а 20-метрового двухместного стандартного номера в санаторном корпусе — от 6100 рублей.