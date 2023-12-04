Мозаику «Мир» в Речкуновском санатории под Новосибирском не признали памятником

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Эксперты научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области вынесли отрицательное заключение по вопросу придания статуса объекта культурного наследия мозаичному панно, расположенному на ограждении недействующего Речкуновского санатория. Как говорится в заключении, «объекты выполнены на низком художественном и эстетическом уровне», а время создания и автор этой работы неизвестны. Уникальности в этой мозаике авторы исследования тоже не обнаружили.
Между тем, значительная часть мозаики на текущий момент уже утрачена. Вот в таком виде застал ее журналист Atas.Info в начале августа текущего года. Практически вся площадь, закрытая металлическим забором, лишена мозаичного слоя.
Мозаичные рельефы «Мир», как называют их авторы канала Your hrush в сети Instagram*, предположительно могут быть созданы известным художником-монументалистом Юрием Катаевым.
«Они слегка психоделические, но с характерной для советского монументального искусства символичностью. В них присутствуют классические сюжеты, отсылающие к понятиям мира как мироздание и спокойствие: голубь, открытые ладони, деревья, человек. Центральное древо жизни, похожее на лицо (возможно задумка автора), наполнено дуалистическими элементами. Также дуализм есть в изображении ладоней, на сохранившейся из которых цветок — символ земли. На утраченной ладони — водная стихия», — описывают композицию энтузиасты исследования архитектурного наследия времен СССР.
Катаев создал большое количество монументальных произведений в Новосибирске: рельефная композиция «Новосибирск» станции метро «Площадь Гарина-Михайловского», комплексное оформление интерьеров новосибирского ТЮЗа, он выполнял комплексное проектирование и художественное оформление павильона пригородных касс станции Новосибирск-Главный архитектурно-декоративное оформление пионерского лагеря завода «Сибтекстильмаш».
*) — социальная сеть, признанная в России экстремистской.
А вот что осталось от знаменитого на весь Советский Союз санатория Речкуновский: