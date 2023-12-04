Мозаику «Мир» в Речкуновском санатории под Новосибирском не признали памятником

«Они слегка психоделические, но с характерной для советского монументального искусства символичностью. В них присутствуют классические сюжеты, отсылающие к понятиям мира как мироздание и спокойствие: голубь, открытые ладони, деревья, человек. Центральное древо жизни, похожее на лицо (возможно задумка автора), наполнено дуалистическими элементами. Также дуализм есть в изображении ладоней, на сохранившейся из которых цветок — символ земли. На утраченной ладони — водная стихия», — описывают композицию энтузиасты исследования архитектурного наследия времен СССР.