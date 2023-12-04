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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Возможно, создатель мозаики - известный художник Юрий Катаев

Мозаику «Мир» в Речкуновском санатории под Новосибирском не признали памятником

4 декабря 2023, 11:04
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Возможно, создатель мозаики - известный художник Юрий Катаев

Мозаике на заборе Речкуновского санатория отказали в охранном статусе

Эксперты отказали в охранном статусе мозаичному панно советских времен, не увидев в нем художественной ценности

Эксперты научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области вынесли отрицательное заключение по вопросу придания статуса объекта культурного наследия мозаичному панно, расположенному на ограждении недействующего Речкуновского санатория. Как говорится в заключении, «объекты выполнены на низком художественном и эстетическом уровне», а время создания и автор этой работы неизвестны. Уникальности в этой мозаике авторы исследования тоже не обнаружили.

Между тем, значительная часть мозаики на текущий момент уже утрачена. Вот в таком виде застал ее журналист Atas.Info в начале августа текущего года. Практически вся площадь, закрытая металлическим забором, лишена мозаичного слоя.

Мозаичный слой поврежден на большой площадиМозаичный слой поврежден на большой площади
Мозаичный слой поврежден на большой площадиМозаичный слой поврежден на большой площади
Мозаичный слой поврежден на большой площадиМозаичный слой поврежден на большой площади
Мозаичный слой поврежден на большой площади
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Мозаичные рельефы «Мир», как называют их авторы канала Your hrush в сети Instagram*, предположительно могут быть созданы известным художником-монументалистом Юрием Катаевым.

«Они слегка психоделические, но с характерной для советского монументального искусства символичностью. В них присутствуют классические сюжеты, отсылающие к понятиям мира как мироздание и спокойствие: голубь, открытые ладони, деревья, человек. Центральное древо жизни, похожее на лицо (возможно задумка автора), наполнено дуалистическими элементами. Также дуализм есть в изображении ладоней, на сохранившейся из которых цветок — символ земли. На утраченной ладони — водная стихия», — описывают композицию энтузиасты исследования архитектурного наследия времен СССР.

Еще не так давно мозаика была в лучшем состоянииЕще не так давно мозаика была в лучшем состоянии
Еще не так давно мозаика была в лучшем состоянииЕще не так давно мозаика была в лучшем состоянии
Еще не так давно мозаика была в лучшем состоянии
Фото: instagram.com/your_khrush *

Катаев создал большое количество монументальных произведений в Новосибирске: рельефная композиция «Новосибирск» станции метро «Площадь Гарина-Михайловского», комплексное оформление интерьеров новосибирского ТЮЗа, он выполнял комплексное проектирование и художественное оформление павильона пригородных касс станции Новосибирск-Главный архитектурно-декоративное оформление пионерского лагеря завода «Сибтекстильмаш».

*) — социальная сеть, признанная в России экстремистской.

А вот что осталось от знаменитого на весь Советский Союз санатория Речкуновский:

Попасть сюда на отдых и лечение было очень непросто
Видео: Артем Шершнев
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