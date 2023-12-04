На пиар в telegram-каналах мэрия Новосибирска потратит полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Согласно условиям контракта, ролики будут создаваться с 1 января до 23 декабря 2024 года. Главная цель этих видеороликов — осветить социально-экономическое развитие Новосибирска и важные для города события.
Важно также, чтобы сообщество в социальной сети «ВКонтакте» было популярным среди местных жителей. Минимальное количество подписчиков должно составлять 500 тысяч человек, причем по крайней мере 70% из них должны быть из Новосибирской области.
Каждое видео должно набирать не менее 30 тысяч просмотров.
Также есть требования к телеграм-каналу: не менее 60 тысяч подписчиков и публикации, которые смогут привлечь не менее 20 тысяч просмотров.
Заявки на участие можно подать до 11 декабря.