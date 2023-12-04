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Мэрия потратит на пиар полмиллиона рублей

На пиар в telegram-каналах мэрия Новосибирска потратит полмиллиона рублей

4 декабря 2023, 05:47
Фото: Федор Ганненко / atas.info
Мэрия потратит на пиар полмиллиона рублей

Полмиллиона рублей потратит мэрия Новосибирска на 10 видео в соцсетях

Официальный орган городской информационной политики начал поиск подрядчика, который сможет создавать видеоролики о жизни Новосибирска и публиковать их в известном блоге. За эту работу готовы заплатить 500 тысяч рублей. Надо будет снять десять видео.

Согласно условиям контракта, ролики будут создаваться с 1 января до 23 декабря 2024 года. Главная цель этих видеороликов — осветить социально-экономическое развитие Новосибирска и важные для города события.

Важно также, чтобы сообщество в социальной сети «ВКонтакте» было популярным среди местных жителей. Минимальное количество подписчиков должно составлять 500 тысяч человек, причем по крайней мере 70% из них должны быть из Новосибирской области.

Каждое видео должно набирать не менее 30 тысяч просмотров.

Также есть требования к телеграм-каналу: не менее 60 тысяч подписчиков и публикации, которые смогут привлечь не менее 20 тысяч просмотров.

Заявки на участие можно подать до 11 декабря.

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