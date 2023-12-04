Новосибирские следователи займутся ветхими памятниками в Военном городке

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
По версии следствия, с 2015 года сотрудники Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области не обращали внимания на состояние объектов культурного наследия. В результате дома пришли в негодность и им требуется капитальный ремонт.
«Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту халатности сотрудников инспекции по охране объектов культурного наследия регионального значения Новосибирской области на территории Военного городка №17», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
В настоящее времени следователями производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств реконструкции объектов культурного наследия.