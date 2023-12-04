atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Памятники обветшали и пришли в негодность

Новосибирские следователи займутся ветхими памятниками в Военном городке

4 декабря 2023, 06:10
Фото: 1MI
Памятники обветшали и пришли в негодность

В Военном городке Новосибирска обветшали памятники регионального значения

В Новосибирске не обеспечили должную сохранность памятников культуры, которые пришли в негодность. На ситуацию обратили внимание в региональном Следкоме.

По версии следствия, с 2015 года сотрудники Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области не обращали внимания на состояние объектов культурного наследия. В результате дома пришли в негодность и им требуется капитальный ремонт.

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту халатности сотрудников инспекции по охране объектов культурного наследия регионального значения Новосибирской области на территории Военного городка №17», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

В настоящее времени следователями производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств реконструкции объектов культурного наследия.

Новосибирские следователи займутся буйным третьеклассником
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава СКР Бастрыкин потребовал жилья для новосибирской сироты
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Следственный комитет#Александр Ляхов#Памятники#Халатность
Подпишитесь
Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
Сегодня, 05:00
Союз отцов в Новосибирске требует запретит сериал «Слово пацана» — он вредит детям
Сегодня, 05:17
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
Сегодня, 04:02
Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично
Сегодня, 06:01
С 2024 года в Новосибирской области заработает «Карта жителя» для оплаты проезда
Сегодня, 03:59
Шок-цена. Стоимость искусственных елей в Новосибирске превышает 600 тысяч рублей
Сегодня, 03:16