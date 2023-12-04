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Девушке стало плохо после удаления зуба

Новосибирский Роздравнадзор проверит стоматологов из-за кончины после удаления зуба

4 декабря 2023, 08:42
Фото: 1MI
Девушке стало плохо после удаления зуба

В Новосибирске проверят стоматологическую клинику после кончины пациентки

Роздравнадзор Новосибирской области проверит стоматологическую клинику, в которой могли заразить пациентку. Девушка скончалась после удаления зуба.

Как сообщает Infopro54, 30 ноября сибирячка Алина З. пошла на прием к стоматологу в муниципальную специализированную клинику № 1 в Ленинском районе Новосибирска, так как у нее сильно болел зуб. Дома она сказала матери, что плохо себя чувствует и отправила в аптеку за обезболивающим. Вернувшись, женщина обнаружила дочь без сознания.

Прибывшие медики констатировали кому и увезли в реанимацию. Однако 2 декабря девушка умерла. Предварительной причиной смерти является сепсис.

Мать намерена обратиться в Следственный комитет. Специалисты регионального Роздравнадзора уже направил в стоматологическую клинику предварительный запрос и доложили о произошедшем в Москву.

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#Происшествия#Новосибирск#Смерть#Проверка#Врачи#Гибель#Стоматология#Александр Ляхов
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