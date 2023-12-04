От «Парк-кафе» в Первомайском сквере Новосибирска остался только каркас

Иск к собственникам с требованием снести постройку мэрия подала в 2020 году. Муниципалитет настаивал, что здание является самовольной постройкой, поскольку договор аренды земельного участка не предусматривал возведение на нем капитальных объектов. При этом здание буквально в двух шагах от мэрии было построено еще в 2007 году. И право собственности на него было официально зарегистрировано в Росреестре.