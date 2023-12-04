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Вывозить оборудование владельцы начали еще 10 ноября

От «Парк-кафе» в Первомайском сквере Новосибирска остался только каркас

4 декабря 2023, 04:20
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вывозить оборудование владельцы начали еще 10 ноября

В центре Новосибирска завершается снос «Парк-кафе»

Собственники заканчивают демонтаж здания популярных заведений общепита. Скоро на его месте ничего не останется

От здания в Первомайском сквере, где работали «Парк-кафе» и ресторан «Перчини», остался только каркас из несущих колонн и металлических перекрытий. В ближайшие дни рабочие закончат разборку конструкции, после чего весь строительный мусор будет вывезен, а земельный участок необходимо будет благоустраивать за счет муниципалитета в рамках реконструкции зеленой зоны.

Заведение пользовалось большой популярностью у новосибирцевЗаведение пользовалось большой популярностью у новосибирцев
Заведение пользовалось большой популярностью у новосибирцев
Фото: atas.info

Иск к собственникам с требованием снести постройку мэрия подала в 2020 году. Муниципалитет настаивал, что здание является самовольной постройкой, поскольку договор аренды земельного участка не предусматривал возведение на нем капитальных объектов. При этом здание буквально в двух шагах от мэрии было построено еще в 2007 году. И право собственности на него было официально зарегистрировано в Росреестре.

В 2022 году было вынесено судебное решение о сносе ресторана, но собственник делать это за свой счет отказался, а в мэрии заявили, что в бюджете на такие цели деньги не предусмотрены. К консенсусу стороны пришли только в 2023 году.

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