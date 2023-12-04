От «Парк-кафе» в Первомайском сквере Новосибирска остался только каркас

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
От здания в Первомайском сквере, где работали «Парк-кафе» и ресторан «Перчини», остался только каркас из несущих колонн и металлических перекрытий. В ближайшие дни рабочие закончат разборку конструкции, после чего весь строительный мусор будет вывезен, а земельный участок необходимо будет благоустраивать за счет муниципалитета в рамках реконструкции зеленой зоны.
Иск к собственникам с требованием снести постройку мэрия подала в 2020 году. Муниципалитет настаивал, что здание является самовольной постройкой, поскольку договор аренды земельного участка не предусматривал возведение на нем капитальных объектов. При этом здание буквально в двух шагах от мэрии было построено еще в 2007 году. И право собственности на него было официально зарегистрировано в Росреестре.
В 2022 году было вынесено судебное решение о сносе ресторана, но собственник делать это за свой счет отказался, а в мэрии заявили, что в бюджете на такие цели деньги не предусмотрены. К консенсусу стороны пришли только в 2023 году.