Проект «Проводники здоровья» помог более 100 тысячам жителей Сахалина и Курил

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Проект социальной и медицинской помощи «Проводники здоровья» заработал в начале 2023 года. Поводом для его запуска послужили обращения сахалинцев с онкологическими и эндокринными заболеваниями, которые не могли в полном объеме получить врачебную помощь и необходимые лекарства. Об этом сразу несколько островитян рассказали на приеме главе региона. Валерий Лимаренко поручил не только решить адресные проблемы пациентов, но и создать систему для пресечения подобных инцидентов в дальнейшем. Уже к середине февраля 2023 года в Сахалинской области создали рабочую группу при губернаторе для решения вопросов онкопациентов — ее возглавила руководитель регионального отделения Всероссийской ассоциации онкологических больных «Здравствуй» Валерия Фигурина.
«Начиналось все с того, что я уже более двух лет помогаю онкологическим больным. Я сама пациент, и с проблемами онкологии знакома „на ты“. Я неоднократно проходила все этапы лечения, и знаю, что это тяжелый путь. Также знаю, что важно для наших пациентов. Самое главное — не терять надежду. Теперь у каждого жителя Сахалинской области, который столкнулся с такими проблемами, есть персональный помощник. Его задача — сопровождение больного на этапе диспансерного наблюдения. Это помогает избежать тех ситуаций, когда у нас пациент должен прийти на обследование, а он забывает, теряется, что-то недопонял, не услышал», — поделилась Валерия Фигурина.
В конце февраля — начале марта первые «проводники здоровья» приступили к работе: предварительно они прошли обучение и аттестацию, причем в проверке знаний участвовал и губернатор. После обсуждения с общественными активистами и врачами было принято решение о поддержке не только онкобольных, но и пациентов с эндокринологическими диагнозами. Уже на первом этапе проект «Проводники здоровья» не только стал значительной поддержкой для островитян, но и снял часть нагрузки с врачей. Персональные помощники помогали сахалинцем и курильчанам записаться на повторный прием к специалистам, сопровождали на процедуры и дополнительные обследования, консультировали по вопросам получения льготных лекарств, а также оказывали психологическую поддержку.
Уже в апреле 2023 года под присмотром «проводников здоровья» было более 2 тысяч пациентов, а в проект вступали десятки общественников, желающих помочь. Поэтому вскоре губернатор Валерий Лимаренко поручил расширить инициативу. Теперь персональные наставники взяли на себя заботу об островитянах с хроническими нарушениями ЖКТ, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
«Проект „Проводники здоровья“ предусматривает подготовку 750 специалистов, чтобы охватить всех островитян с хроническими заболеваниями. Одна из главных задач, которую я ставлю областному правительству — сделать медицину доступной и клиентоориентированной. И именно к этой цели мы и идем. Больницы и поликлиники оснащаются новейшим оборудованием, налажена работа по диспансеризации, привлечению на работу узких специалистов. Зачастую не хватает только внимательного отношения к людям. Поэтому мы обучаем „проводников здоровья“, которые будут помогать пациентам в решении различных медицинских вопросов, а главное, окружат их заботой и вниманием. Кандидаты проходят тщательный отбор, а приоритет отдается тем, кто сам сталкивался с серьезными хроническими заболеваниями, а значит, не понаслышке знает, с чем может столкнуться пациент и как надо действовать», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Для работы администраторы проекта «Проводники здоровья» пользуются медицинской базой с датами приемов и стратегией лечения своих подопечных. Эта информация позволяет им эффективно координировать дальнейшую тактику оказания помощи пациентов экономя время. Кроме того, персональные помощники в ходе обучения и в процессе работы осваивают алгоритмы действий в наиболее актуальных ситуациях: как записать на прием к узкому специалисту, организовать паллиативный уход, предоставить льготные лекарства в течение суток.
«Регулярно обзваниваю всех своих подопечных. Нередко люди благодарят за заботу и говорят, что справляются сами, но мы все равно берем таких пациентов на карандаш — случиться может всякое. Один подопечный с онкологическим заболеванием однажды поделился, что у него есть проблемы еще с тазобедренными суставами. Организовали для него медицинскую помощь и по этому направлению. Если у нас возникают сложности, мы обращаемся к старшим администраторам, и они решают вопросы напрямую с руководством медицинских учреждений и минздрава», — рассказала «проводник здоровья» Екатерина Безлатная.
За каждым из «проводников» закрепляют несколько островитян с хроническими диагнозами. Одновременно администратор может курировать до 200 человек, и этот труд не бесплатный: за ежедневное кураторство участники проекта получают зарплату.
«Практически все медицинские администраторы — „проводники здоровья“ работают в удаленном режиме, регулярно созваниваются со своими подопечными и обеспечивают их маршрутизацию в ходе оказания медицинской помощи. Для „проводников“ подготавливают программное обеспечение для работы на планшете или ПК. Это не волонтерство, а официальная работа в поликлинике. Администраторы выполняют свои функциональные обязанности в соответствии с регламентом, работают не полный день и могут самостоятельно планировать свое время. У них есть 200 пациентов в год, которых они должны вести, а на каждого пациента, в зависимости от его хронического заболевания, есть план диспансерного лечения. В информационной системе анализируется работа по каждому „проводнику“ — сколько звонков пациенту сделано, какова их продолжительность, сколько задач завершено. От работы администратора зависит, пройдет ли пациент вовремя диагностику, начнет ли лечение. Люди старшего поколения часто бывают забывчивы, иногда капризны — не каждый считает нужным пойти к врачу. Мы напоминаем, убеждаем, помогаем адресно в решении проблемы. Потом нам перезванивают — благодарят за такую помощь», — уточнила руководитель проекта Валерия Фигурина.
В июне 2023 года работу «проводников здоровья» в рамках программы «Сахалинская практика персональной медицины» отметили на федеральном уровне: островная инициатива заняла II место во Всероссийском конкурсе «Оргздрав. Лидеры отрасли». К этому времени в команду медицинских администраторов вступили уже более 500 сахалинцев и курильчан, прошедших обучение. В финале конкурса проект «Проводники здоровья» представил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
«Все „проводники“ проходят специализированный курс, разработанный для решения поставленных задач. В него включены как общие принципы диспансерного наблюдения, организации работы поликлинического звена, так и навыки бесконфликтного общения, управления возражениями, курс для освоения применяемых цифровых систем и сервисов», — рассказал глава минздрава.
К концу 2023 года ежедневную заботу и внимание получают более 100 тысяч пациентов с хроническими тяжелыми заболеваниями, в том числе с патологиями мозгового кровообращения. Им помогают более 677 «проводников здоровья», еще несколько десятков администраторов проходят обучение для сдачи экзамена. Кроме того, для сахалинцев и курильчан, нуждающихся в поддержке персональных администраторов, запустили несколько горячих линий по профилю их заболеваний — операторы собирают заявки пациентов, а потом передают их в работу «проводникам здоровья».