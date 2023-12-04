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Оплата изменится с 2024 года

С 2024 года в Новосибирской области заработает «Карта жителя» для оплаты проезда

4 декабря 2023, 03:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Оплата изменится с 2024 года
С 2024 года в Новосибирской области меняется система оплаты проезда по единой карте. Теперь в регионе будет действовать «Карта жителя»

Со следующего года новосибирцы смогут использовать «Карту жителя» для оплаты проезда. Об этом сообщили в местном правительстве. Карта будет иметь больше функций после замены микропроцессоров IT-компанией ООО «СберТройка».

Глава регионального министерства транспорта и дорожного строительства Анатолий Костылевский отметил, что целью является предоставление универсального и удобного решения как для граждан, так и для перевозчиков.

«По сути, мы хотим предоставить универсальное и бесшовное решение не только гражданам, но и перевозчикам», — отметил глава регионального минтранса Анатолий Костылевский.

Планируется установить систему на всех автобусах, которые работают в Новосибирской области.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автобусы#Анатолий Костылевский#Алина Гурицкая#Карта жителя#Перевозчики#Оплата проезда#IT-компания#СберТройка#Министерство транспорта#Дорожное строительство
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