С 2024 года в Новосибирской области заработает «Карта жителя» для оплаты проезда

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Со следующего года новосибирцы смогут использовать «Карту жителя» для оплаты проезда. Об этом сообщили в местном правительстве. Карта будет иметь больше функций после замены микропроцессоров IT-компанией ООО «СберТройка».
Глава регионального министерства транспорта и дорожного строительства Анатолий Костылевский отметил, что целью является предоставление универсального и удобного решения как для граждан, так и для перевозчиков.
«По сути, мы хотим предоставить универсальное и бесшовное решение не только гражданам, но и перевозчикам», — отметил глава регионального минтранса Анатолий Костылевский.
Планируется установить систему на всех автобусах, которые работают в Новосибирской области.