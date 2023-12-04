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Тиран решил проучить жену

Сибиряк, забивший жену ножом на детской площадке, может освободиться через 2 года

4 декабря 2023, 08:08
Фото: 1MI
Тиран решил проучить жену

В Новосибирске зверски зарезавший жену муж может выйти по УДО

В июле прошлого года в Новосибирске произошла жуткая трагедия. На детской площадке у дома по Татьяны Снежиной муж нанес жене одиннадцать ударов ножом, отомстив за уход из дома и желание развестись. Однако убийца может выйти на свободу уже через два с половиной года.

Как сообщает «КП-Новосибирск», очевидцами трагедии стали местные жители, которые вызвали «скорую помощь». Женщина скончалась в больнице, несмотря на все усилия врачей. Новосибирцу Роману суд вынес очень мягкий приговор — шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Семья была создана в 2018 году. Сибирячка вышла замуж за Романа, надеясь, что он избавит ее от детских травм, связанных с постоянными ссорами родителей и избиением матери. У них родились двое детей. Однако любящий супруг вскоре превратился в монстра и наносил удары по любому поводу даже во время беременности.

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Когда женщина уезжала к подруге, Роман приезжал и уговаривал супругу вернуться при помощи ласковых слов. К тому же, сибирячка заявляла, что ей некуда идти. Дома все повторялось вновь.

Не выдержав, несчастная решила уйти от мужа и подала на развод, забрав детей. Решив вернуть жену, Роман написал слезливый пост в социальной сети.

«Моя единственная, любимая красавица. Ты даешь мне стимул жить и наслаждаться этой жизнью с тобой. Спасибо тебе, любимая, за то, что ты есть. Люблю тебя и только тебя», — утверждал новосибирец.
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Поверив ему, сибирячка забрала детей и поехала вслед за такси, в котором ехал Роман. Приехав к дому на улице Татьяны Снежиной, мужчина завел детей в подъезд, а сам набросился на супругу и нанес ей одиннадцать ударов ножом.

Сейчас внуков воспитывает мать Романа. Дети очень скучают по отцу. Сам примерный семьянин может выйти по УДО уже через 2,5 года, так как полтора года находился в СИЗО.

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