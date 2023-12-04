Сибиряк, забивший жену ножом на детской площадке, может освободиться через 2 года

Семья была создана в 2018 году. Сибирячка вышла замуж за Романа, надеясь, что он избавит ее от детских травм, связанных с постоянными ссорами родителей и избиением матери. У них родились двое детей. Однако любящий супруг вскоре превратился в монстра и наносил удары по любому поводу даже во время беременности.