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Сериал оказался очень популярным среди подростков

Союз отцов в Новосибирске требует запретит сериал «Слово пацана» — он вредит детям

4 декабря 2023, 05:17
Фото: Кадр из сериала
Сериал оказался очень популярным среди подростков

Глава Союза отцов в Новосибирске потребовал запрета сериала «Слово пацана»

В Новосибирске глава «Союза отцов» Сергей Майоров выразил свое негодование по поводу сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», утверждая, что он приукрашивает историю организованных преступных группировок и романтизирует их образ.

Сергей Майоров решил посмотреть этот сериал после того, как дети начали вести обсуждение о нем. Общественник заявил, что в картине романтизируют различные криминальные объединения, так же как это было сделано в сериале «Бригада» в начале двухтысячных.

«Уже в школах ребята стали употреблять слово „чушпаны“. Уже пошли случаи, где дети в школах стали применять повадки актеров. Такие сериалы негативно влияют на психику и на понимание некоторых вещей у наших детей. Если взрослый может понять, где хорошо, а где плохо, то молодежь это романтизирует и принимает это как за инструкцию к действиям», — цитирует Майорова Сиб.фм.

Представитель организации добавил, что такие телепроекты не должны быть выпущены, несмотря на возрастное ограничение 18+, так как дети всегда могут найти способ посмотреть их в интернете.

«При всём уважении к тем, кто этот сериал снимал и выпустил, но лучше бы его не было. Это негативно сказывается на подрастающем поколении», — отметил он.

Сериал был выпущен 9 ноября на популярных платформах. Режиссером фильма является Жора Крыжовников, а продюсером — Федор Бондарчук. По данным «Кинопоиска», более 240 000 зрителей оценили сериал, его средний рейтинг составил 9.1 из 10 баллов.

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