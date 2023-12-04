Союз отцов в Новосибирске требует запретит сериал «Слово пацана» — он вредит детям

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:57
Сергей Майоров решил посмотреть этот сериал после того, как дети начали вести обсуждение о нем. Общественник заявил, что в картине романтизируют различные криминальные объединения, так же как это было сделано в сериале «Бригада» в начале двухтысячных.
«Уже в школах ребята стали употреблять слово „чушпаны“. Уже пошли случаи, где дети в школах стали применять повадки актеров. Такие сериалы негативно влияют на психику и на понимание некоторых вещей у наших детей. Если взрослый может понять, где хорошо, а где плохо, то молодежь это романтизирует и принимает это как за инструкцию к действиям», — цитирует Майорова Сиб.фм.
Представитель организации добавил, что такие телепроекты не должны быть выпущены, несмотря на возрастное ограничение 18+, так как дети всегда могут найти способ посмотреть их в интернете.
«При всём уважении к тем, кто этот сериал снимал и выпустил, но лучше бы его не было. Это негативно сказывается на подрастающем поколении», — отметил он.
Сериал был выпущен 9 ноября на популярных платформах. Режиссером фильма является Жора Крыжовников, а продюсером — Федор Бондарчук. По данным «Кинопоиска», более 240 000 зрителей оценили сериал, его средний рейтинг составил 9.1 из 10 баллов.