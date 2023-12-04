Стоимость искусственных елей в Новосибирске превышает 600 тысяч рублей

Накануне празднования Нового года новосибирцам доступны искусственные ели на любой вкус и кошелек. Самый большой выбор таких товаров в крупных супермаркетах. Так, в «Леруа Мерлен» цены начинаются от 1890 рублей на простенький вариант и доходят до 71,5 тысяч рублей за пластиковое дерево с искусственным инеем и встроенной гирляндой.