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Новосибирские магазины предлагают новогодние деревья на любой кошелек

Стоимость искусственных елей в Новосибирске превышает 600 тысяч рублей

4 декабря 2023, 03:16
Фото: 1MI
Новосибирские магазины предлагают новогодние деревья на любой кошелек

Самую дорогую искусственную ель в Новосибирске предлагают за 670 тысяч рублей

Разброс цен на искусственные новогодние деревья достигает десятки раз

Накануне празднования Нового года новосибирцам доступны искусственные ели на любой вкус и кошелек. Самый большой выбор таких товаров в крупных супермаркетах. Так, в «Леруа Мерлен» цены начинаются от 1890 рублей на простенький вариант и доходят до 71,5 тысяч рублей за пластиковое дерево с искусственным инеем и встроенной гирляндой.

В Rich Family разброс цен на самый популярный размер искусственной елки высотой 1,8 метра составляет от 2990 до 16 590 рублей.

Заказать пластиковое дерево можно и на маркетплейсах. Wildberries предлагает ели из ПВХ стоимостью от 1900 до 200 тысяч рублей. И ценовой рекорд ставит один из продавцов на площадке OZON. Здесь предлагают искусственную ель за 672 522 рубля, сообщает издание АиФ-Новосибирск.

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