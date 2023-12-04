Стоимость искусственных елей в Новосибирске превышает 600 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Накануне празднования Нового года новосибирцам доступны искусственные ели на любой вкус и кошелек. Самый большой выбор таких товаров в крупных супермаркетах. Так, в «Леруа Мерлен» цены начинаются от 1890 рублей на простенький вариант и доходят до 71,5 тысяч рублей за пластиковое дерево с искусственным инеем и встроенной гирляндой.
В Rich Family разброс цен на самый популярный размер искусственной елки высотой 1,8 метра составляет от 2990 до 16 590 рублей.
Заказать пластиковое дерево можно и на маркетплейсах. Wildberries предлагает ели из ПВХ стоимостью от 1900 до 200 тысяч рублей. И ценовой рекорд ставит один из продавцов на площадке OZON. Здесь предлагают искусственную ель за 672 522 рубля, сообщает издание АиФ-Новосибирск.