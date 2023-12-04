Убираем алкоголь: как сэкономить на новогоднем столе, советы диетолога

Во-вторых, рекомендуется исключить мясные деликатесы. Они содержат много насыщенных жиров, которые вредны для сердечно-сосудистой системы. Цены на такие закуски обычно повышаются к Новому году. Диетолог советует приготовить лобио, так как оно является отличным источником растительных белков. В качестве основного блюда можно выбрать рыбу семейства лососёвых, так как она является ценным источником ненасыщенных жиров и омега-кислот. Также рекомендуется уменьшить порции икры, которая также считается дорогим продуктом. Икра полезна при умеренном употреблении.