Убираем алкоголь: как сэкономить на новогоднем столе, советы диетолога

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Это может быть серьезным шагом, который принесет больше удовольствия. Ведь можно сесть за руль и отправиться куда-нибудь на новогоднюю ночь, пишет Pravda.Ru.
Во-вторых, рекомендуется исключить мясные деликатесы. Они содержат много насыщенных жиров, которые вредны для сердечно-сосудистой системы. Цены на такие закуски обычно повышаются к Новому году. Диетолог советует приготовить лобио, так как оно является отличным источником растительных белков. В качестве основного блюда можно выбрать рыбу семейства лососёвых, так как она является ценным источником ненасыщенных жиров и омега-кислот. Также рекомендуется уменьшить порции икры, которая также считается дорогим продуктом. Икра полезна при умеренном употреблении.
Наконец, диетолог подчеркивает, что майонез, приготовленный на основе растительных масел, является полезным продуктом. Он содержит ненасыщенные жиры и омега-кислоты. Холестерина в современном майонезе очень мало, так как он делается из желтков яиц, которые присутствуют в нем в небольшом количестве. Зато в майонезе есть витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, которые полезны для организма.