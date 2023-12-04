В ГД хотят ужесточить наказание за кражу данных

Эти законопроекты предусматривают увеличение величины штрафов: для лиц занимающих должностные положения — до 2 миллионов рублей; для юридических лиц — до 15 миллионов рублей. Турчак подчеркнул, что при повторном нарушении организация может быть оштрафована на сумму в несколько сот миллионов рублей, пишет runews24.ru.