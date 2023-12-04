В ГД хотят ужесточить наказание за кражу данных

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Эти законопроекты предусматривают увеличение величины штрафов: для лиц занимающих должностные положения — до 2 миллионов рублей; для юридических лиц — до 15 миллионов рублей. Турчак подчеркнул, что при повторном нарушении организация может быть оштрафована на сумму в несколько сот миллионов рублей, пишет runews24.ru.
Законопроекты также предусматривают введение наказания до 10 лет лишения свободы за вывод персональных данных за границу с целью их продажи или передачи. Те, кто использует украденные данные в коммерческих целях, могут получить наказание вплоть до 5 лет тюремного заключения.