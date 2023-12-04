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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В ГД хотят ужесточить наказание за кражу данных

4 декабря 2023, 11:49
В Государственную Думу были внесены законопроекты партией «Единая Россия», которые направлены на ужесточение ответственности за утечку личных данных, объявил Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии.

Эти законопроекты предусматривают увеличение величины штрафов: для лиц занимающих должностные положения — до 2 миллионов рублей; для юридических лиц — до 15 миллионов рублей. Турчак подчеркнул, что при повторном нарушении организация может быть оштрафована на сумму в несколько сот миллионов рублей, пишет runews24.ru.

Законопроекты также предусматривают введение наказания до 10 лет лишения свободы за вывод персональных данных за границу с целью их продажи или передачи. Те, кто использует украденные данные в коммерческих целях, могут получить наказание вплоть до 5 лет тюремного заключения.

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