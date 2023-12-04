В Новосибирске начали судить продавца, запершего школьника в холодильнике

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По версии следствия, вечером 23 августа 2022 года мужчина запер школьника в холодильном складе. Причиной могла стать жалоба ребенка на наличие просрочки в супермаркете.
«04. 12. 2023 в Дзержинском районном суде г. Новосибирска началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Евгения Киреева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. д ч.2 ст. 127 УК РФ», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
На первом заседании допрошены потерпевший и свидетели. Следующий процесс пройдет 7 декабря.