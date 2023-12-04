В Новосибирске начали судить продавца, запершего школьника в холодильнике

В Новосибирске судят работника магазина, оставившего ребенка в холодильнике

В Новосибирске начался суд над работником супермаркета. Он обвиняется в насильственном удерживании ребенка в холодильнике.

Сюжет Ребенка заперли в холодильнике магазина