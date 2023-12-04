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Мужчина мог запереть ребенка в холодильнике

В Новосибирске начали судить продавца, запершего школьника в холодильнике

4 декабря 2023, 12:00
Фото: Управление судебного департамента в НСО
Мужчина мог запереть ребенка в холодильнике

В Новосибирске судят работника магазина, оставившего ребенка в холодильнике

В Новосибирске начался суд над работником супермаркета. Он обвиняется в насильственном удерживании ребенка в холодильнике.

По версии следствия, вечером 23 августа 2022 года мужчина запер школьника в холодильном складе. Причиной могла стать жалоба ребенка на наличие просрочки в супермаркете.

«04. 12. 2023 в Дзержинском районном суде г. Новосибирска началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Евгения Киреева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. д ч.2 ст. 127 УК РФ», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

На первом заседании допрошены потерпевший и свидетели. Следующий процесс пройдет 7 декабря.

Продавец пойдет под суд — он запер школьника в холодильнике магазина в Новосибирске
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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Суд#Ребенка заперли в холодильнике магазина#Супермаркет#Александр Ляхов
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