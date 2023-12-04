В Новосибирске начнут прогревать батареи перед морозами

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Подготовку к грядущим холодам начали в «Сибирской генерирующей компании». Уже с 3 декабря вода в теплосетях стала горячее.
«За сутки сетевая вода стала на 12 градусов горячее: сегодня, 4 декабря, составляет у ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 94 градуса, а у ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5– 90. К 7 декабря, когда синоптики обещают похолодание до -23 градусов, планируем довести температуру теплоносителя на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 до 120 градусов, а на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 — до 114-ти», — сообщается в Telegram-канале компании.
Также сотрудники СГК проводят постоянный мониторинг теплосетей для устранения дефектов. На дневном дежурстве находятся 95 бригад, на круглосуточном — 24 аварийные бригады.