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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

В Новосибирске прогреют теплосети

В Новосибирске начнут прогревать батареи перед морозами

4 декабря 2023, 10:59
Фото: Telegram-канал «СГК Новосибирск»
В Новосибирске прогреют теплосети

В Новосибирске накануне холодов увеличили мощность теплосетей

В Новосибирск придут морозы до -30 градусов. В связи с этим в многоквартирных домах прогреют батареи.

Подготовку к грядущим холодам начали в «Сибирской генерирующей компании». Уже с 3 декабря вода в теплосетях стала горячее.

«За сутки сетевая вода стала на 12 градусов горячее: сегодня, 4 декабря, составляет у ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 94 градуса, а у ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5– 90. К 7 декабря, когда синоптики обещают похолодание до -23 градусов, планируем довести температуру теплоносителя на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 до 120 градусов, а на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 — до 114-ти», — сообщается в Telegram-канале компании.

Также сотрудники СГК проводят постоянный мониторинг теплосетей для устранения дефектов. На дневном дежурстве находятся 95 бригад, на круглосуточном — 24 аварийные бригады.

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#Общество#Новосибирск#Тепло#Отопление#Морозы#Похолодание#Холод#Теплосети#Александр Ляхов
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