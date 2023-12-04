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Авторитет скончался в СИЗО в начале июля

В Новосибирске назвали причину смерти Антипа — как умер последний «вор в законе»

4 декабря 2023, 06:58
Фото: 1MI
Авторитет скончался в СИЗО в начале июля

Стало известно, отчего умер последний «вор в законе» Антип в Новосибирске

В Новосибирске сообщили причину смерти криминального авторитета Евгения Антипова по кличке «Антип». Заключенный скончался в СИЗО в начале июля.

Как сообщает Ngs. ru со ссылкой на инсайдерскую информацию, Евгений Антипов умер от передозировки наркотиками. Это произошло через два дня после отказа преступнику в условно-досрочном освобождении. Начальника СИЗО-1 Александра Гаськова могут привлечь за халатность, повлекшую смерть заключенного.

До этого инсайдер заявил, что начальнику следственного изолятора избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако позже в управлении ФСИН по Новосибирской области опровергли информацию.

В новосибирском УФСИН опровергли информацию о проверке начальника СИЗО из-за Антипа
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Евгений Антипов скончался в начале июля в новосибирском СИЗО-1. За несколько недель до смерти «Антипа» этапировали из Магаданской области, где он отбывал наказание за организацию нападения на члена азербайджанской группировки Кенана Джалилова и хранение наркотических средств. Преступника называли «последним „вором в законе“.

Умер Антип: в Новосибирске скончался криминальный авторитет и «вор в законе»
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#Происшествия#Новосибирск#Смерть#Сизо#Преступник#Наркотики#Гибель#Александр Ляхов#Воры в законе#Криминальный авторитет
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