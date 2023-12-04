В Новосибирске назвали причину смерти Антипа — как умер последний «вор в законе»

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Как сообщает Ngs. ru со ссылкой на инсайдерскую информацию, Евгений Антипов умер от передозировки наркотиками. Это произошло через два дня после отказа преступнику в условно-досрочном освобождении. Начальника СИЗО-1 Александра Гаськова могут привлечь за халатность, повлекшую смерть заключенного.
До этого инсайдер заявил, что начальнику следственного изолятора избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако позже в управлении ФСИН по Новосибирской области опровергли информацию.
Евгений Антипов скончался в начале июля в новосибирском СИЗО-1. За несколько недель до смерти «Антипа» этапировали из Магаданской области, где он отбывал наказание за организацию нападения на члена азербайджанской группировки Кенана Джалилова и хранение наркотических средств. Преступника называли «последним „вором в законе“.