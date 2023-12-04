В Новосибирске назвали причину смерти Антипа — как умер последний «вор в законе»

Евгений Антипов скончался в начале июля в новосибирском СИЗО-1. За несколько недель до смерти «Антипа» этапировали из Магаданской области, где он отбывал наказание за организацию нападения на члена азербайджанской группировки Кенана Джалилова и хранение наркотических средств. Преступника называли «последним „вором в законе“.