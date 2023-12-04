В Новосибирске продали «Роллс-Ройс» с холодильником и ночным видением за 100 млн рубл

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Как сообщает «Континент-Сибирь» со ссылкой на генерального директора компании «СТС-Автомобили» Павла Костенко, внедорожник на данный момент является самым дорогим автомобилем, проданным в Новосибирске по схеме лизинга. Покупатель брендовой иномарки класса люкс не разглашается.
Мощность Rolls-Royce Cullinan составляет 571 лошадиную силу. Среди особенностей автомобиля — отделка интерьера натуральной кожей и деревом, центральная консоль с холодильником и шкафом для напитков, встроенные в двери зонтики и выдвижные столики для пассажиров. Сидения регулируются электроникой, имеется система ночного видения.
Благодаря системе полного привода автомобиль можно использовать для проезда по сложной местности. Внедорожник проедет даже по песку или мокрой грунтовке.