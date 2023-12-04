atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Rolls-Royce продан за 100 миллионов рублей

В Новосибирске продали «Роллс-Ройс» с холодильником и ночным видением за 100 млн рубл

4 декабря 2023, 06:30
Фото: СТС -Автомобили
Rolls-Royce продан за 100 миллионов рублей

В Новосибирске продали флагманский Rolls-Royce за 100 миллионов рублей

В Новосибирске продали флагманский внедорожник Rolls-Royce Cullinan. Стоимость люксового автомобиля составила 100 миллионов рублей.

Как сообщает «Континент-Сибирь» со ссылкой на генерального директора компании «СТС-Автомобили» Павла Костенко, внедорожник на данный момент является самым дорогим автомобилем, проданным в Новосибирске по схеме лизинга. Покупатель брендовой иномарки класса люкс не разглашается.

Мощность Rolls-Royce Cullinan составляет 571 лошадиную силу. Среди особенностей автомобиля — отделка интерьера натуральной кожей и деревом, центральная консоль с холодильником и шкафом для напитков, встроенные в двери зонтики и выдвижные столики для пассажиров. Сидения регулируются электроникой, имеется система ночного видения.

Благодаря системе полного привода автомобиль можно использовать для проезда по сложной местности. Внедорожник проедет даже по песку или мокрой грунтовке.

Под Новосибирском продается трехэтажный замок за 45 миллионов рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Новосибирском у Обского моря продают особняк с катером за 55 млн рублей
#Общество#Автомобиль#Покупка#Александр Ляхов#Роскошь
Подпишитесь
Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
Сегодня, 05:00
Союз отцов в Новосибирске требует запретит сериал «Слово пацана» — он вредит детям
Сегодня, 05:17
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
Сегодня, 04:02
Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично
Сегодня, 06:01
С 2024 года в Новосибирской области заработает «Карта жителя» для оплаты проезда
Сегодня, 03:59
Шок-цена. Стоимость искусственных елей в Новосибирске превышает 600 тысяч рублей
Сегодня, 03:16