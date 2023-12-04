В Новосибирске продали «Роллс-Ройс» с холодильником и ночным видением за 100 млн рубл

Как сообщает «Континент-Сибирь» со ссылкой на генерального директора компании «СТС-Автомобили» Павла Костенко, внедорожник на данный момент является самым дорогим автомобилем, проданным в Новосибирске по схеме лизинга. Покупатель брендовой иномарки класса люкс не разглашается.