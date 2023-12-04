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Первоначально кредиторами выступали ранее подконтрольные Сафронову компании

В Новосибирске продают право требовать долг в 2 млрд рублей с известного бизнесмена

4 декабря 2023, 02:01
Фото: Midjourney
Первоначально кредиторами выступали ранее подконтрольные Сафронову компании

Право требования 2 млрд рублей к бизнесмену Сафронову продают в Новосибирске

Речь идет о долгах бывшего совладельца группы компаний «Макс Моторс» Владимира Сафронова. Он был признан банкротом несколько лет назад

На ресурсе «Российский аукционный дом» размещена информация о торгах на право требования более 2 млрд рублей с Владимира Сафронова, бывшего совладельца автосалона «Макс Моторс». Долг разбит на два лота в размерах 1 091 049 259 рублей и 1 106 764 128 рублей. Аукцион будут идти со снижением ставок, минимальная стоимость лотов указана в размере 219,7 млн руб.

Сафронов был признан банкротом в 2018 году, первоначально кредиторами числились компании «Макс Моторс Бизнес» и «Макс Моторс Престиж».

Группа компаний «Макс Моторс» была одной из самых крупных сетей по продаже автомобилей в Новосибирске, напоминает издание НГС.

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