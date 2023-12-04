В Новосибирске продают право требовать долг в 2 млрд рублей с известного бизнесмена

На ресурсе «Российский аукционный дом» размещена информация о торгах на право требования более 2 млрд рублей с Владимира Сафронова, бывшего совладельца автосалона «Макс Моторс». Долг разбит на два лота в размерах 1 091 049 259 рублей и 1 106 764 128 рублей. Аукцион будут идти со снижением ставок, минимальная стоимость лотов указана в размере 219,7 млн руб.