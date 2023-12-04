Вакцина от гриппа закончилась в Новосибирской области

За неделю в регионе зарегистрировано только 26 случаев заболевания гриппом, у 26 452 пациентов диагностирована ОРВИ, добавил Хальзов. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но заболевание проистекает в форме легкой ОРВИ, заметил глава Минздрава.