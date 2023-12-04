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Прививку поставили почти 1,5 миллиона новосибирцев

Вакцина от гриппа закончилась в Новосибирской области

4 декабря 2023, 05:00
Фото: 1MI
Прививку поставили почти 1,5 миллиона новосибирцев

В Новосибирской области завершена вакцинация от гриппа

Кампания по вакцинации от вируса гриппа в регионе завершена, препараты для иммунизации полностью истрачены

Минздрав Новосибирской области заявил о завершении кампании по вакцинации от вируса гриппа. Всего привито 1 млн 430 тысяч жителей региона.

«Вакцина израсходована вся», — завил глава ведомства Константин Хальзов 4 декабря в ходе оперативного совещания в правительстве области.

За неделю в регионе зарегистрировано только 26 случаев заболевания гриппом, у 26 452 пациентов диагностирована ОРВИ, добавил Хальзов. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но заболевание проистекает в форме легкой ОРВИ, заметил глава Минздрава.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Вакцина#Грипп#Вакцинация#Заболеваемость
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