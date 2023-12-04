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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Все рецепты — по ГОСТу

Блюда по ГОСТу: топ-5 популярных рецептов прямиком из СССР

4 декабря 2023, 10:49
Фото: 1000.menu
Все рецепты — по ГОСТу
Советская кухня оставила неизгладимый след в сердцах многих людей, а ее блюда стали символами времени. Давайте вспомним и оживим дух советской кухни благодаря подборке из 5 популярных советских рецептов, которые готовили в каждой семье.

1. Оливье: салат для новогодней ночи

Этот салат считается неотъемлемой частью новогоднего стола в каждой семье. Его неповторимый вкус и аппетитный вид делают Оливье настоящим королем новогодних угощений.

Оливье: салат для новогодней ночиОливье: салат для новогодней ночи
Оливье: салат для новогодней ночи
Фото: 1000.menu

Ингредиенты:

  • 4 отваренных картофельных клубня
  • 4 сваренных моркови
  • 5 отваренных яиц
  • 1 банка консервированного горошка
  • 200 г вареной колбасы
  • 1 маринованный огурец
  • Майонез по вкусу
  • Соль и перец

Инструкции:

  1. Нарежьте все ингредиенты кубиками.
  2. Смешайте все ингредиенты в большой миске.
  3. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
  4. Тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов перед подачей.

2. Борщ: самый ароматный суп

Борщ — это не просто суп, это национальное блюдо, способное согреть даже в самый морозный день. В каждом регионе СССР у борща были свои тонкости и вариации.

Борщ: самый ароматный супБорщ: самый ароматный суп
Борщ: самый ароматный суп
Фото: 1000.menu

Ингредиенты:

  • 500 г свеклы
  • 200 г картошки
  • 150 г капусты
  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 2 свежих помидора
  • 200 г говядины
  • 2 ст. ложки томатной пасты
  • Зелень (укроп, петрушка)
  • Сметана для подачи

Инструкции:

  1. Обжарьте лук в растительном масле до золотистости.
  2. Добавьте мелко нарезанные морковь и свеклу, обжаривайте вместе с луком.
  3. Добавьте мясо и обжаривайте до золотистости.
  4. Добавьте картошку, капусту, помидоры и томатную пасту.
  5. Залейте все горячей водой и варите до готовности овощей.
  6. Перед подачей посыпьте зеленью и подавайте со сметаной.

3. Голубцы: вкус детства

Голубцы — это блюдо, которое ассоциируется с теплом и уютом домашней кухни. Они покорили сердца не одного поколения.

Голубцы: вкус детстваГолубцы: вкус детства
Голубцы: вкус детства
Фото: 1000.menu

Ингредиенты:

  • 500 г молока
  • 1 яйцо
  • 1 ч. ложка сахара
  • 1 ч. ложка соли
  • 30 г дрожжей
  • 700 г капусты
  • 300 г фарша
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 ст. ложки томатной пасты
  • Сметана для подачи

Инструкции:

  1. Приготовьте тесто: смешайте молоко, яйцо, сахар, соль и дрожжи. Дайте тесту подойти.
  2. Нарежьте капусту тонкой соломкой и обжарьте на сковороде.
  3. Обжарьте лук и морковь, добавьте томатную пасту.
  4. Смешайте фарш с обжаренной капустой и овощами.
  5. Раскатайте тесто, выложите на него начинку и заверните в рулет.
  6. Нарежьте рулет на кусочки и выложите их в форму.
  7. Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах около 30-40 минут.
  8. Подавайте голубцы со сметаной.

4. Сырники: утренний десерт по-советски

Сырники — это не только завтрак, но и настоящее утреннее удовольствие. С джемом или сметаной они становятся неповторимыми.

Сырники: утренний десерт по-советскиСырники: утренний десерт по-советски
Сырники: утренний десерт по-советски
Фото: 1000.menu

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 1 яйцо
  • 3 ст. ложки сахара
  • ½ ч. ложки соли
  • 1 ч. ложка соды
  • 2 ст. ложки муки
  • Сахар и ваниль для обсыпки
  • Разрыхлитель теста (по желанию)
  • Масло для жарки

Инструкции:

  1. Тщательно перемешайте творог, яйцо, сахар, соль и соду.
  2. Добавьте муку и, при необходимости, разрыхлитель теста.
  3. Сформируйте из теста небольшие лепешки.
  4. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корки.
  5. Обсыпьте сырники сахаром и ванилью перед подачей.

5. Пельмени: семейная традиция

Пельмени — это блюдо, которое объединяет поколения. Они всегда были приветствованы на праздничном столе и в повседневной жизни.

Пельмени: семейная традицияПельмени: семейная традиция
Пельмени: семейная традиция
Фото: 1000.menu

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 яйца
  • ½ чашки воды
  • ½ чашки молока
  • 1 ч. ложка соли
  • 3 чашки муки

Для начинки:

  • 300 г говядины
  • 200 г свинины
  • 1 луковица
  • Соль и перец по вкусу

Инструкции:

  1. Приготовьте тесто: венчиком взбейте яйца, добавьте воду, молоко, соль и муку. Замесите упругое тесто.
  2. Подготовьте начинку: пропустите мясо и лук через мясорубку, добавьте соль и перец.
  3. Разделите тесто на несколько частей и раскатайте их в тонкие лепешки.
  4. Вырежьте кружки с помощью стакана.
  5. На каждый кружок положите немного начинки, слепите пельмени.
  6. Варите пельмени в подсоленной воде до их всплытия.
  7. Подавайте пельмени с соусом или сметаной.

Советские рецепты — это не только вкусные блюда, но и отражение национальной кулинарной культуры. Попробуйте приготовить эти блюда и откройте для себя волшебство вкуса, которое перенесет вас в прошлое и напомнит о добрых семейных традициях.

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#Общество#Новосибирск#Россия#Кулинария#Рецепт#Рецепты#Алина Гурицкая#Гурман#Советская кухня#Оливье#Борщ#Голубцы#Сырники#Пельмени
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