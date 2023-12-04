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Владимира Городецкого наградили в Москве

За добросовестную работу Владимир Городецкий получил награду от Владимира Путина

4 декабря 2023, 09:07
Фото: council.gov.ru
Владимира Городецкого наградили в Москве

Владимир Путин наградил экс-губернатора Новосибирской области Городецкого

Бывший мэр Новосибирска и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получил орден Александра Невского. Приказ о награждении за добросовестную работу подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин наградил экс-губернатора Владимира Городецкого орденом Александра Невского за добросовестную работу.

Бывший мэр и губернатора, ныне сенатор от Новосибирской области получил награду за вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю работу. Указ о награждении подписал президент России.

Награждение Владимира Городецкого прошло в Москве. Награду вручил Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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