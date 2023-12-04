За добросовестную работу Владимир Городецкий получил награду от Владимира Путина

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Владимир Путин наградил экс-губернатора Владимира Городецкого орденом Александра Невского за добросовестную работу.
Бывший мэр и губернатора, ныне сенатор от Новосибирской области получил награду за вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю работу. Указ о награждении подписал президент России.
Награждение Владимира Городецкого прошло в Москве. Награду вручил Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.