Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Такую тему потребовал вынести на рассмотрение Игорь Украинцев во время сессии совета депутатов. Парламентарий напомнил, что тему отстранения от должности Васильева подняли ещё на прошлой сессии, однако ответа от мэрии по этому поводу не поступило до сих пор.
Глава города попросил «не выносить данный вопрос в публичную плоскость».
«Мэр всегда демонстрировал серьёзное отношение ко всем обращениям депутатов. У нас после прошлых обсуждений прошли комиссии. Мы договорились, что возьмём некую паузу, и у нас обязательно будет реакция. Я просто прошу в публичную плоскость это не выносить», — призвал Локоть.
Однако Игорь Украинцев настоял на том, чтобы вопрос обсудили в ходе сессии, так как к начальнику департамента Васильеву возникает немало вопросов по работе дорожных служб и транспорта в Новосибирске.
Напомним, ранее депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева. Деятельность руководителя неоднократно вызывала нарекания. По мнению парламентариев, нахождение чиновника на посту привело к плохой работе общественного транспорта, пыльным и грязным дорогам и общей разрухе, Кроме того, Константина Васильева обвиняли в игнорировании решений горсовета.