Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично

Такую тему потребовал вынести на рассмотрение Игорь Украинцев во время сессии совета депутатов. Парламентарий напомнил, что тему отстранения от должности Васильева подняли ещё на прошлой сессии, однако ответа от мэрии по этому поводу не поступило до сих пор.