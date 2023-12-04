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С вопросом выступил депутат Игорь Украинцев

Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично

4 декабря 2023, 06:01
Фото: Кадр из трансляции сессии
С вопросом выступил депутат Игорь Украинцев

Мэр Новосибирска просит публично не обсуждать вопрос увольнения главы дептранса

Мэр Анатолий Локоть попросил публично не обсуждать вопрос увольнения начальника департамента транспорта Новосибирска Константина Васильева. Депутат Игорь Украинцев попросил главу города отметить, почему чиновник не был уволен до 4 декабря.

Такую тему потребовал вынести на рассмотрение Игорь Украинцев во время сессии совета депутатов. Парламентарий напомнил, что тему отстранения от должности Васильева подняли ещё на прошлой сессии, однако ответа от мэрии по этому поводу не поступило до сих пор.

Глава города попросил «не выносить данный вопрос в публичную плоскость».

«Мэр всегда демонстрировал серьёзное отношение ко всем обращениям депутатов. У нас после прошлых обсуждений прошли комиссии. Мы договорились, что возьмём некую паузу, и у нас обязательно будет реакция. Я просто прошу в публичную плоскость это не выносить», — призвал Локоть.

Однако Игорь Украинцев настоял на том, чтобы вопрос обсудили в ходе сессии, так как к начальнику департамента Васильеву возникает немало вопросов по работе дорожных служб и транспорта в Новосибирске.

Напомним, ранее депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева. Деятельность руководителя неоднократно вызывала нарекания. По мнению парламентариев, нахождение чиновника на посту привело к плохой работе общественного транспорта, пыльным и грязным дорогам и общей разрухе, Кроме того, Константина Васильева обвиняли в игнорировании решений горсовета.

В Новосибирске депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева
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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Анатолий Локоть#Обсуждение#Увольнение#Алина Гурицкая#Константин Васильев#Игорь Украинцев#Департамент транспорта
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